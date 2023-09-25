Россиян, которые хотели укрепиться на Харьковщине, выбили за границу Украины

В Купянском районе наземная и воздушная разведки штурмовой бригады «Сталевий кордон» обнаружили попытки россиян укрепиться. Пограничники вместе с бойцами ВСУ вытеснили оккупантов за пределы Украины.

«Строя линию фортификаций на российской стороне, захватчики проникли на территорию Украины и начали возводить укрепления вблизи границы», – сообщили в телеграмм-канале «Сталевий кордон»

Разведчики рассчитали время, когда на наблюдательном пункте и возле него на украинской территории находились около 15 военных РФ. После этого несколько захватчиков ликвидировали пограничные снайперы, а когда оккупанты начали бежать с территории Украины, Силы обороны открыли огонь из танков и минометов.