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Россиян, которые хотели укрепиться на Харьковщине, выбили за границу Украины

Происшествия 11:47   25.09.2023
Виктория Яковенко
Россиян, которые хотели укрепиться на Харьковщине, выбили за границу Украины

В Купянском районе наземная и воздушная разведки штурмовой бригады «Сталевий кордон» обнаружили попытки россиян укрепиться. Пограничники вместе с бойцами ВСУ вытеснили оккупантов за пределы Украины.

«Строя линию фортификаций на российской стороне, захватчики проникли на территорию Украины и начали возводить укрепления вблизи границы», – сообщили в телеграмм-канале «Сталевий кордон»

Разведчики рассчитали время, когда на наблюдательном пункте и возле него на украинской территории находились около 15 военных РФ. После этого несколько захватчиков ликвидировали пограничные снайперы, а когда оккупанты начали бежать с территории Украины, Силы обороны открыли огонь из танков и минометов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 сентября 2023 в 11:47;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянском районе наземная и воздушная разведки штурмовой бригады «Сталевий кордон» обнаружили попытки россиян укрепиться. Пограничники вместе с бойцами ВСУ вытеснили оккупантов за пределы Украины.".