Враг 11 раз атаковал на Купянском направлении: данные Генштаба на утро
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении противник пять раз безуспешно пытался вклиниться в оборону украинских защитников неподалеку от Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.
На Купянском направлении за сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмы врага неподалеку от Кондрашовки, Лозовой, Петропавловки, Загрызового, Першотравневого и Кругляковки. Здесь враг активно применял авиацию.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, ВСУ, генштаб, зведення, Купянское, направление, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 20 ноября 2024 в 08:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении противник пять раз безуспешно пытался вклиниться в оборону украинских защитников неподалеку от Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ.".