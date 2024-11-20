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Враг 11 раз атаковал на Купянском направлении: данные Генштаба на утро

Общество 08:34   20.11.2024
Виктория Яковенко
Враг 11 раз атаковал на Купянском направлении: данные Генштаба на утро Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении противник пять раз безуспешно пытался вклиниться в оборону украинских защитников неподалеку от Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Купянском направлении за сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмы врага неподалеку от Кондрашовки, Лозовой, Петропавловки, Загрызового, Першотравневого и Кругляковки. Здесь враг активно применял авиацию.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 ноября 2024 в 08:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении противник пять раз безуспешно пытался вклиниться в оборону украинских защитников неподалеку от Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ.".