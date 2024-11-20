Враг 11 раз атаковал на Купянском направлении: данные Генштаба на утро

На Харьковском направлении противник пять раз безуспешно пытался вклиниться в оборону украинских защитников неподалеку от Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Купянском направлении за сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмы врага неподалеку от Кондрашовки, Лозовой, Петропавловки, Загрызового, Першотравневого и Кругляковки. Здесь враг активно применял авиацию.