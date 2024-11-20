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Ворог 11 разів атакував на Куп’янському напрямку: дані Генштабу на ранок

Суспільство 08:34   20.11.2024
Вікторія Яковенко
Ворог 11 разів атакував на Куп’янському напрямку: дані Генштабу на ранок Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку супротивник п’ять разів безуспішно намагався вклинитись в оборону українських захисників неподалік Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурми ворога неподалік Кіндрашівки, Лозової, Петропавлівки, Загризового, Першотравневого та Кругляківки. Тут ворог активно застосовував авіацію.

Читайте також: ISW: по Куп’янську РФ вдарила новою авіабомбою, ситуація на фронті

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2024 в 08:34;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку супротивник п’ять разів безуспішно намагався вклинитись в оборону українських захисників неподалік Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ.".