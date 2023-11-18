Мины, гранаты и патроны: находки пушистых «нацгвардейцев» на въезде в Харьков

Служебные собаки НГУ предотвратили ряд фактов нелегального провоза в Харьков оружия, взрывчатки, боеприпасов и наркотических веществ на блок-постах.

В частности, вечером 5 ноября служебная собака Ирбис обнаружила в грузовом отделении автомобиля Mercedes Sprinter два пороховых заряда, корпуса мин МОН-50 и МОН-90, сообщили в Восточном оперативно-территориальном объединении НГУ.

Утром 6 ноября гвардеец кинолог со служебной собакой Амореком в салоне автомобиля Volkswagen Golf обнаружили у водительского сиденья пять грамм вещества растительного происхождения серо-зеленого цвета.

«В тот же день был остановлен для проверки автомобиль Renault master. Во время осмотра транспортного средства кинолог со служебной собакой Мальтой обнаружили в салоне автомобиля в личных вещах пассажира 73 патрона калибра 5,45, 6 патронов калибра 7,62», — отметили нацгвардейцы.

8 ноября собака Аморек обнаружила в салоне авто в личных вещах пассажира: 333 патрона калибра 5,45 и 30 патронов калибра 7,62.

11 числа в автомобиле Volkswagen Transporter обнаружили 30 граммов каннабиса.

А 12 ноября в салоне Volkswagen Passat собака Аморек нашла: 600 штук патронов 7,62, гранату Ф-1, 4 штуки патронов 23 мм и гранатомет.

Нарушителей передали следователям Нацполиции. Правоохранители открыли дела по статьям 263 и 309 УКУ.