Мины, гранаты и патроны: находки пушистых «нацгвардейцев» на въезде в Харьков
Служебные собаки НГУ предотвратили ряд фактов нелегального провоза в Харьков оружия, взрывчатки, боеприпасов и наркотических веществ на блок-постах.
В частности, вечером 5 ноября служебная собака Ирбис обнаружила в грузовом отделении автомобиля Mercedes Sprinter два пороховых заряда, корпуса мин МОН-50 и МОН-90, сообщили в Восточном оперативно-территориальном объединении НГУ.
Утром 6 ноября гвардеец кинолог со служебной собакой Амореком в салоне автомобиля Volkswagen Golf обнаружили у водительского сиденья пять грамм вещества растительного происхождения серо-зеленого цвета.
«В тот же день был остановлен для проверки автомобиль Renault master. Во время осмотра транспортного средства кинолог со служебной собакой Мальтой обнаружили в салоне автомобиля в личных вещах пассажира 73 патрона калибра 5,45, 6 патронов калибра 7,62», — отметили нацгвардейцы.
8 ноября собака Аморек обнаружила в салоне авто в личных вещах пассажира: 333 патрона калибра 5,45 и 30 патронов калибра 7,62.
11 числа в автомобиле Volkswagen Transporter обнаружили 30 граммов каннабиса.
А 12 ноября в салоне Volkswagen Passat собака Аморек нашла: 600 штук патронов 7,62, гранату Ф-1, 4 штуки патронов 23 мм и гранатомет.
Нарушителей передали следователям Нацполиции. Правоохранители открыли дела по статьям 263 и 309 УКУ.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: мины, находки, НГУ, патроны, собаки, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 18 ноября 2023 в 07:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Служебные собаки НГУ предотвратили ряд фактов нелегального провоза в Харьков оружия, взрывчатки, боеприпасов и наркотических веществ на блок-постах.".