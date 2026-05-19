Собаки искали себе хозяев в центре Харькова (видео, фото)

КП «Центр обращения с животными» совместно со студентами Харьковского областного медицинского колледжа 19 мая провело акцию по социализации бездомных животных.

Подопечных центра волонтёры и студенты выгуливали в центре города, в частности в саду Шевченко, где те могли пообщаться с людьми и привлечь внимание к своим пушистым персонам, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Главная цель — чтобы животные нашли новых хозяев.

Как сообщала МГ «Объектив», на Алексеевке в Харькове мужчина выбил смартфон из рук женщины и ударил. Этому предшествовал конфликт, который, как утверждается, возник из-за жестокого обращения мужчины со своей собакой.