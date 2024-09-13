Четырелапые переселенцы из Волчанска ищут заботливых хозяев (видео)

В мае, после повторного наступления РФ на Волчанск, активистам удалось спасти и вывезти из города двух беременных собак – Рену и Рози. Теперь они и их щенки ищут заботливых хозяев и новый дом, – сообщили в ГО «Спасение животных Харьков».

«Лизе уже около 2,5 месяца, она уже проявляет охранные качества, а маленьким Мишке, Панде и Фунтику всего лишь 1,5 месяца. Вырастут небольшими», – рассказали в организации.

Подробную информацию о животных можно узнать по номеру: +380990416703 (WhatsApp / Viber / Telegram).