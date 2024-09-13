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Четырелапые переселенцы из Волчанска ищут заботливых хозяев (видео)

Общество 10:36   13.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
Четырелапые переселенцы из Волчанска ищут заботливых хозяев (видео)

В мае, после повторного наступления РФ на Волчанск, активистам удалось спасти и вывезти из города двух беременных собак – Рену и Рози. Теперь они и их щенки ищут заботливых хозяев и новый дом, – сообщили в ГО «Спасение животных Харьков». 

«Лизе уже около 2,5 месяца, она уже проявляет охранные качества, а маленьким Мишке, Панде и Фунтику всего лишь 1,5 месяца. Вырастут небольшими», – рассказали в организации.

Подробную информацию о животных можно узнать по номеру: +380990416703 (WhatsApp / Viber / Telegram).

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 13 сентября 2024 в 10:36;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В мае, после повторного наступления РФ на Волчанск, активистам удалось спасти и вывезти из города двух беременных собак – Рену и Рози. Теперь они и их щенки ищут заботливых хозяев и новый дом, – сообщили в ГО «Спасение животных Харьков». ".