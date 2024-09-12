В Харькове животным сделают бесплатные прививки: где и когда
В Харькове домашних животных вакцинируют от бешенства. Пресс-служба мэрии сообщила график работы специалистов Харьковской областной государственной больницы ветеринарной медицины в разных районах города с 12 по 30 сентября.
Обращаться можно по следующим адресам:
🔹 Холодногорский район: ул. Лагерная (возле магазина) с 16:00 до 18:00 18 сентября, ул. Лагерная (возле колодца) с 16:00 до 18:00 25 сентября;
🔹 Основянский район: ул. Глуховская с 14:00 до 17:00 14 сентября, ул. Прилуцкая с 14:00 до 17:00 21 сентября, ул. Владимира Сосюры с 14:00 до 17:00 28 сентября;
🔹 Немышлянский и Индустриальный районы: ул. Молодежная с 14:00 до 15:00 12 сентября, с. Ольховка (возле поселкового совета) с 14:00 до 15:00 17 сентября, ул. Марка Вовчок с 14:00 до 15:00 24 сентября;
🔹 Киевский и Салтовский районы: ул. Автострадная с 10:00 до 12:00 12 сентября, ул. Местная с 13:00 до 15:00 18 сентября, ул. Артельная с 12:00 до 14:00 28 сентября.
В мэрии отметили: также для проведения вакцинации от бешенства можно обращаться в любую участковую больницу ветеринарной медицины в Харькове.
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«Прививка делается бесплатно. Стоимость справки о вакцинации, которую выдает ветеринарный врач, составляет 11,05 грн», — предупредили в горсовете.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бешенство, вакцинация, животные, мэрия, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 12 сентября 2024 в 11:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове домашних животных вакцинируют от бешенства. Пресс-служба мэрии сообщила график работы специалистов Харьковской областной государственной больницы ветеринарной медицины в разных районах города с 12 по 30 сентября".