У Харкові тваринам проведуть безплатні щеплення: де й коли
У Харкові домашніх тварин вакцинують від сказу. Пресслужба мерії повідомила графік роботи спеціалістів Харківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини в різних районах міста з 12 по 30 вересня.
Звертатися можна за такими адресами:
🔹Холодногірський район: вул. Таборова (біля магазину) з 16:00 до 18:00 18 вересня, вул. Таборова (біля криниці) з 16:00 до 18:00 25 вересня;
🔹 Основ’янський район: вул. Глухівська з 14:00 до 17:00 14 вересня, вул. Прилуцька з 14:00 до 17:00 21 вересня, вул. Володимира Сосюри з 14:00 до 17:00 28 вересня;
🔹 Немишлянський та Індустріальний райони: вул. Молодіжна з 14:00 до 15:00 12 вересня, с. Вільхівка (біля селищної ради) з 14:00 до 15:00 17 вересня, вул. Марка Вовчка з 14:00 до 15:00 24 вересня;
🔹 Київський та Салтівський райони: вул. Автострадна з 10:00 до 12:00 12 вересня, вул. Місцева з 13:00 до 15:00 18 вересня, вул. Артільна з 12:00 до 14:00 28 вересня.
У мерії відзначили: також для проведення вакцинації від сказу можна звертатися до будь-якої дільничної лікарні ветеринарної медицини в Харкові.
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“Щеплення робиться безплатно. Вартість довідки про вакцинацію, яку видає ветеринарний лікар, становить 11,05 грн”, – попередили в міськраді.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2024 в 11:43;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові домашніх тварин вакцинують від сказу. Пресслужба мерії повідомила графік роботи спеціалістів Харківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини в різних районах міста з 12 по 30 вересня".