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Бешеный барсук напал на жителей Харькова

Происшествия 10:36   08.08.2024
Оксана Горун
Бешеный барсук напал на жителей Харькова Фото: ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области

Барсук покусал двух жителей Харькова, после у него подтвердили бешенство.

О происшествии сообщила пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы Украины в Харьковской области. Сам барсук злодействовал в селе Лихово Нововодолажской громады.

«Во двор жительницы села Лихово 2 августа собака загнала барсука, который покусал двух жителей г. Харькова, находившихся там в этот момент. Животное изолировали на территории домохозяйства, а на следующий день для проведения его клинического осмотра владелица подворья вызвала сотрудников Нововодолажского участка ветеринарной медицины», — проинформировали в Госпродпотребслужбе.

4 августа хозяйка дома сообщила ветеринарам, что барсук заболел. Специалисты обнаружили у животного признаки бешенства и усыпили барсука. У него отобрали материал для анализа, и 5 августа в лаборатории подтвердили диагноз. В селе и на прилегающих территориях ввели карантин.

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«Кроме того, утвержден План мероприятий с целью ликвидации ячейки бешенства», — отметили в ГУ Госпродпотребслужбы.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 августа 2024 в 10:36;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Барсук покусал двух жителей Харькова, после у него подтвердили бешенство".