Бешеный барсук напал на жителей Харькова
Барсук покусал двух жителей Харькова, после у него подтвердили бешенство.
О происшествии сообщила пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы Украины в Харьковской области. Сам барсук злодействовал в селе Лихово Нововодолажской громады.
«Во двор жительницы села Лихово 2 августа собака загнала барсука, который покусал двух жителей г. Харькова, находившихся там в этот момент. Животное изолировали на территории домохозяйства, а на следующий день для проведения его клинического осмотра владелица подворья вызвала сотрудников Нововодолажского участка ветеринарной медицины», — проинформировали в Госпродпотребслужбе.
4 августа хозяйка дома сообщила ветеринарам, что барсук заболел. Специалисты обнаружили у животного признаки бешенства и усыпили барсука. У него отобрали материал для анализа, и 5 августа в лаборатории подтвердили диагноз. В селе и на прилегающих территориях ввели карантин.
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«Кроме того, утвержден План мероприятий с целью ликвидации ячейки бешенства», — отметили в ГУ Госпродпотребслужбы.
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- • Дата публикации материала: 8 августа 2024 в 10:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Барсук покусал двух жителей Харькова, после у него подтвердили бешенство".