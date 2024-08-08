Бешеный барсук напал на жителей Харькова

Барсук покусал двух жителей Харькова, после у него подтвердили бешенство.

О происшествии сообщила пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы Украины в Харьковской области. Сам барсук злодействовал в селе Лихово Нововодолажской громады.

«Во двор жительницы села Лихово 2 августа собака загнала барсука, который покусал двух жителей г. Харькова, находившихся там в этот момент. Животное изолировали на территории домохозяйства, а на следующий день для проведения его клинического осмотра владелица подворья вызвала сотрудников Нововодолажского участка ветеринарной медицины», — проинформировали в Госпродпотребслужбе.

4 августа хозяйка дома сообщила ветеринарам, что барсук заболел. Специалисты обнаружили у животного признаки бешенства и усыпили барсука. У него отобрали материал для анализа, и 5 августа в лаборатории подтвердили диагноз. В селе и на прилегающих территориях ввели карантин.

«Кроме того, утвержден План мероприятий с целью ликвидации ячейки бешенства», — отметили в ГУ Госпродпотребслужбы.