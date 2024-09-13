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Чотирилапі переселенці з Вовчанська шукають дбайливих господарів (відео)

Суспільство 10:36   13.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Чотирилапі переселенці з Вовчанська шукають дбайливих господарів (відео)

У травні, після повторного наступу РФ на Вовчанськ, активістам вдалося врятувати та вивезти з міста двох вагітних собак – Рену та Розі. Тепер вони та їхні цуценята шукають дбайливих господарів і новий будинок, – повідомили в ГО «Порятунок тварин Харків». 

«Лізі уже близько 2,5 місяця, вона вже виявляє охоронні якості, а маленьким Мішці, Панді та Фунтіку лише 1,5 місяця. Виростуть невеликими», – розповіли в організації.

Детальну інформацію про тварин можна дізнатися за номером: +380990416703 (WhatsApp/Viber/Telegram).

Читайте також: У Харкові тваринам проведуть безкоштовні щеплення: де і коли

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2024 в 10:36;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У травні, після повторного наступу РФ на Вовчанськ, активістам вдалося врятувати та вивезти з міста двох вагітних собак – Рену та Розі. Тепер вони та їхні цуценята шукають дбайливих господарів та новий будинок, – повідомили у ГО «Порятунок тварин Харків». ".