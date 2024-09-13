Чотирилапі переселенці з Вовчанська шукають дбайливих господарів (відео)
У травні, після повторного наступу РФ на Вовчанськ, активістам вдалося врятувати та вивезти з міста двох вагітних собак – Рену та Розі. Тепер вони та їхні цуценята шукають дбайливих господарів і новий будинок, – повідомили в ГО «Порятунок тварин Харків».
«Лізі уже близько 2,5 місяця, вона вже виявляє охоронні якості, а маленьким Мішці, Панді та Фунтіку лише 1,5 місяця. Виростуть невеликими», – розповіли в організації.
Детальну інформацію про тварин можна дізнатися за номером: +380990416703 (WhatsApp/Viber/Telegram).
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бездомные животные, вовчанськ, волонтери, собаки;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2024 в 10:36;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У травні, після повторного наступу РФ на Вовчанськ, активістам вдалося врятувати та вивезти з міста двох вагітних собак – Рену та Розі. Тепер вони та їхні цуценята шукають дбайливих господарів та новий будинок, – повідомили у ГО «Порятунок тварин Харків». ".