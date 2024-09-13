Чотирилапі переселенці з Вовчанська шукають дбайливих господарів (відео)

У травні, після повторного наступу РФ на Вовчанськ, активістам вдалося врятувати та вивезти з міста двох вагітних собак – Рену та Розі. Тепер вони та їхні цуценята шукають дбайливих господарів і новий будинок, – повідомили в ГО «Порятунок тварин Харків».

«Лізі уже близько 2,5 місяця, вона вже виявляє охоронні якості, а маленьким Мішці, Панді та Фунтіку лише 1,5 місяця. Виростуть невеликими», – розповіли в організації.

Детальну інформацію про тварин можна дізнатися за номером: +380990416703 (WhatsApp/Viber/Telegram).