Сколько животных стерилизовали и пристроили в Харькове в 2025 году силами КП

Общество 21:10   13.01.2026
Елена Нагорная
Сколько животных стерилизовали и пристроили в Харькове в 2025 году силами КП Фото: КП «Центр обращения с животными»

Пристроили 700 бездомных животных, а также стерилизовали более тысячи кошек и собак с улиц. Итоги работы за 2025 год подвело харьковское КП «Центр обращения с животными».

«Даже в условиях воздушных тревог, перебоев с электро- и теплоснабжением, угроз обстрелов и опасности для жизни, работа приюта не останавливалась. Мы продолжали ухаживать за нашими подопечными, оказывать им необходимую помощь и находить для них новые семьи», — пишут на Facebook-странице предприятия.

В 2025 году Центр обращения с животными:

  • принял 2469 животных;
  • стерилизовал 1163 бездомных собак и кошек;
  • нашел новых владельцев для бездомных собак и кошек из приюта, в том числе с помощью «Службы розыска пропавших животных» вернул владельцам и передал общественным организациям 1396 животных;
  • передал под опеку харьковчанам и волонтерам 706 бездомных животных;
  • по льготной цене стерилизовал 703 домашних животных, принадлежащих малообеспеченным харьковчанам;
  • отремонтировал 54 площадки для выгула и дрессировки собак в Харькове;
  • рассмотрел 667 обращений о нарушениях Правил содержания домашних животных, на нарушителей составили 84 админпротокола;
  • оказал помощь 364 переселенцам из зон активных боевых действий Харьковской и Донецкой областей — путем временного содержания их животных, проведения ветеринарных осмотров, лечения, вакцинации и оказания другой необходимой помощи.

«Приют является домом для более чем пятисот собак и кошек. Каждое из этих животных нуждается в заботе, внимании и безопасности, о чем команда предприятия ежедневно заботится. Жизнь приюта постоянно не стоит на месте: некоторые из наших подопечных находят любящие семьи и отправляются домой, а на их место приходят другие животные, которые оказались в беде и нуждаются в нашей помощи. Именно так работает команда нашего приюта – без пауз на выходные», – добавляют в КП.

Напомним, в сентябре КП «Центр обращения с животными» предупреждало жителей города: в Харькове участились случаи отравления кошек.

Читайте также: Ребенок раскручивал собаку на поводке в Харькове: полиция проводит проверку

Автор: Елена Нагорная
