Скільки тварин стерилізували та прилаштували в Харкові у 2025 році силами КП
Прилаштували 700 безпритульних тварин, а також стерилізували понад тисячу котів і собак із вулиць. Підсумки роботи за 2025 рік підбило харківське КП «Центр поводження з тваринами».
«Навіть за умов повітряних тривог, перебоїв з електро- та теплопостачанням, загроз обстрілів і небезпеки для життя, робота притулку не зупинялася. Ми продовжували доглядати за нашими підопічними, надавати їм необхідну допомогу та знаходити для них нові родини», — пишуть на фейсбук-сторінці підприємства.
У 2025 році Центр поводження з тваринами:
- прийняв 2469 тварин;
- стерилізував 1163 безпритульних собак та котів;
- знайшов нових власників для безпритульних собак і котів з притулку, в тому числі за допомогою «Служби розшуку зниклих тварин» повернув власникам та передав громадським організаціям 1396 тварин;
- передав під опіку харків’янам та волонтерам 706 безпритульних тварин;
- за пільговою ціною стерилізував 703 домашніх тварин, що належать малозабезпеченим харків’янам;
- відремонтував 54 майданчики для вигулу та дресування собак у Харкові;
- розглянув 667 звернень щодо порушень Правил утримання домашніх тварин, на порушників склали 84 адмінпротоколів;
- надав допомогу 364 переселенцям із зон активних бойових дій Харківської та Донецької областей — шляхом тимчасової перетримки їхніх тварин, проведення ветеринарних оглядів, лікування, вакцинації та надання іншої необхідної допомоги.
“Притулок є домом для більш ніж п’ятисот собак і котів. Кожна з цих тварин потребує турботи, уваги та безпеки, про що команда підприємства щоденно дбає. Життя притулку постійно не стоїть на місці: деякі з наших підопічних знаходять люблячі родини та вирушають додому, а на їхнє місце приходять інші тварини, які опинилися в біді та потребують нашої допомоги. Саме так працює команда нашого притулку – без пауз на вихідні”, – додають у КП.
Нагадаємо, у вересні КП «Центр поводження з тваринами» попереджало мешканців міста: у Харкові почастішали випадки отруєнь котів.
Читайте також: Дитина розкручувала собаку на повідці в Харкові: поліція проводить перевірку
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бездомные животные, КП «Центр обращения с животными», новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Скільки тварин стерилізували та прилаштували в Харкові у 2025 році силами КП», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2026 в 21:10;