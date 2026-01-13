Live

Скільки тварин стерилізували та прилаштували в Харкові у 2025 році силами КП

Суспільство 21:10   13.01.2026
Олена Нагорна
Прилаштували 700 безпритульних тварин, а також стерилізували понад тисячу котів і собак із вулиць. Підсумки роботи за 2025 рік підбило харківське КП «Центр поводження з тваринами».

«Навіть за умов повітряних тривог, перебоїв з електро- та теплопостачанням, загроз обстрілів і небезпеки для життя, робота притулку не зупинялася. Ми продовжували доглядати за нашими підопічними, надавати їм необхідну допомогу та знаходити для них нові родини», — пишуть на фейсбук-сторінці підприємства.

У 2025 році Центр поводження з тваринами:

  • прийняв 2469 тварин;
  • стерилізував 1163 безпритульних собак та котів;
  • знайшов нових власників для безпритульних собак і котів з притулку, в тому числі за допомогою «Служби розшуку зниклих тварин» повернув власникам та передав громадським організаціям 1396 тварин;
  • передав під опіку харків’янам та волонтерам 706 безпритульних тварин;
  • за пільговою ціною стерилізував 703 домашніх тварин, що належать малозабезпеченим харків’янам;
  • відремонтував 54 майданчики для вигулу та дресування собак у Харкові;
  • розглянув 667 звернень щодо порушень Правил утримання домашніх тварин, на порушників склали 84 адмінпротоколів;
  • надав допомогу 364 переселенцям із зон активних бойових дій Харківської та Донецької областей — шляхом тимчасової перетримки їхніх тварин, проведення ветеринарних оглядів, лікування, вакцинації та надання іншої необхідної допомоги.

“Притулок є домом для більш ніж п’ятисот собак і котів. Кожна з цих тварин потребує турботи, уваги та безпеки, про що команда підприємства щоденно дбає. Життя притулку постійно не стоїть на місці: деякі з наших підопічних знаходять люблячі родини та вирушають додому, а на їхнє місце приходять інші тварини, які опинилися в біді та потребують нашої допомоги. Саме так працює команда нашого притулку – без пауз на вихідні”, – додають у КП.

Нагадаємо, у вересні КП «Центр поводження з тваринами» попереджало мешканців міста: у Харкові почастішали випадки отруєнь котів.

Олена Нагорна
