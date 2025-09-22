Live
  • Пн 22.09.2025
  • Харків  +28°С
  • USD 41.25
  • EUR 48.42

Увага! У Харкові труять котів – попередження комунальників

Події 17:00   22.09.2025
Оксана Горун
Увага! У Харкові труять котів – попередження комунальників Фото: КП “Центр поводження з тваринами”

КП “Центр поводження з тваринами” попередило мешканців міста: у Харкові почастішали випадки отруєння кішок.

“Увага власникам тварин у місті Харкові! Почастішали випадки отруєння котів”, – написали комунальники на своїй сторінці у фейсбуці.

Чергових пухнастих пацієнтів до КП доправили сьогодні, 22 вересня. Небайдужий мешканець звернувся з проханням допомогти врятувати кішку та кошеня. Харків’янин запідозрив у тварин отруєння – і мав рацію.

“Факт отруєння підтвердився: анемія, критично низька температура, кровотеча. Отруєння, скоріш за все, сталося через залишені невідомими токсичні речовини на вулицях та у дворах. Тварини, що гуляють самостійно, опиняються в найбільшій небезпеці, адже більшість таких випадків закінчується летально!” – попередили в Центрі поводження з тваринами.

Читайте також: Не кинув господаря у вогні: історія порятунку харків’янина та пухнастого друга

Там закликали не відпускати домашніх улюбленців надвір без нагляду.

Слідкуйте, щоб тварини не контактували з підозрілими речовинами (деякі отрути смертельно небезпечні навіть при вдиханні, тобто не обов’язково, аби тварина щось з’їла – достатньо лише понюхати). Стерилізуйте свого улюбленця, аби не наражати майбутнє небажане потомство на небезпеку, а також щоб зменшити ризик втеч у пошуках кохання”, – порадили спеціалісти.

Зазначимо, останнім часом у Харківській області суттєво почастішали випадки сказу. Причому хворіють як коти та собаки, так і худоба. 4 вересня Держпродспоживслужба інформувала про загибель від цієї хвороби кози в селі Крисине Богодухівської громади. 11 вересня стало відомо, що сказ підтвердили у телички. Також у вересні вже були підтверджені випадки нападу скажених тварин на людей: у селі Лиман на Чугуївщині дівчину покусало кошеня; у Зміївській громаді господиню вкусив хворий собака. 1 серпня карантин через сказ оголошували й у Харкові — на Салтівці.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Увага! У Харкові труять котів – попередження комунальників
Увага! У Харкові труять котів – попередження комунальників
22.09.2025, 17:00
Вранці у Харкові на смерть збили пішохода
Вранці у Харкові на смерть збили пішохода
22.09.2025, 16:20
Два бої йдуть на Харківщині – зведення Генштабу на 16:00
Два бої йдуть на Харківщині – зведення Генштабу на 16:00
22.09.2025, 16:47
Харківщина отримає мільйони на захист енергетики – нардеп (документ)
Харківщина отримає мільйони на захист енергетики – нардеп (документ)
22.09.2025, 15:42
Росіяни стріляли з автомата у велосипедиста в Куп’янську: історія порятунку
Росіяни стріляли з автомата у велосипедиста в Куп’янську: історія порятунку
22.09.2025, 14:43
Новини Харкова — головне 22 вересня: у місті знесуть дім, звуки “прильотів”
Новини Харкова — головне 22 вересня: у місті знесуть дім, звуки “прильотів”
22.09.2025, 16:50

Новини за темою:

11.04.2025
Чому до зоопарку в Харкові не пускають із собаками та котами: відповідь
22.10.2024
«Бракує місць»: харків’ян просять забрати котів і собак з притулку (фото)
19.10.2024
Харків’ян просять перед поїздкою перевіряти авто: можуть грітися котики
18.07.2024
Не лише людей: з Вовчанська копи вивезли покинутих собак і котів (відео)
03.05.2024
Продавали неіснуючих цуценят і котів: двох шахраїв піймали на Харківщині

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Увага! У Харкові труять котів – попередження комунальників»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2025 в 17:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП “Центр поводження з тваринами” попередило мешканців міста: у Харкові почастішали випадки отруєння кішок".