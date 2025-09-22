Увага! У Харкові труять котів – попередження комунальників

КП “Центр поводження з тваринами” попередило мешканців міста: у Харкові почастішали випадки отруєння кішок.

“Увага власникам тварин у місті Харкові! Почастішали випадки отруєння котів”, – написали комунальники на своїй сторінці у фейсбуці.

Чергових пухнастих пацієнтів до КП доправили сьогодні, 22 вересня. Небайдужий мешканець звернувся з проханням допомогти врятувати кішку та кошеня. Харків’янин запідозрив у тварин отруєння – і мав рацію.

“Факт отруєння підтвердився: анемія, критично низька температура, кровотеча. Отруєння, скоріш за все, сталося через залишені невідомими токсичні речовини на вулицях та у дворах. Тварини, що гуляють самостійно, опиняються в найбільшій небезпеці, адже більшість таких випадків закінчується летально!” – попередили в Центрі поводження з тваринами.

Там закликали не відпускати домашніх улюбленців надвір без нагляду.

“Слідкуйте, щоб тварини не контактували з підозрілими речовинами (деякі отрути смертельно небезпечні навіть при вдиханні, тобто не обов’язково, аби тварина щось з’їла – достатньо лише понюхати). Стерилізуйте свого улюбленця, аби не наражати майбутнє небажане потомство на небезпеку, а також щоб зменшити ризик втеч у пошуках кохання”, – порадили спеціалісти.

Зазначимо, останнім часом у Харківській області суттєво почастішали випадки сказу. Причому хворіють як коти та собаки, так і худоба. 4 вересня Держпродспоживслужба інформувала про загибель від цієї хвороби кози в селі Крисине Богодухівської громади. 11 вересня стало відомо, що сказ підтвердили у телички. Також у вересні вже були підтверджені випадки нападу скажених тварин на людей: у селі Лиман на Чугуївщині дівчину покусало кошеня; у Зміївській громаді господиню вкусив хворий собака. 1 серпня карантин через сказ оголошували й у Харкові — на Салтівці.