Увага! У Харкові труять котів – попередження комунальників
КП “Центр поводження з тваринами” попередило мешканців міста: у Харкові почастішали випадки отруєння кішок.
“Увага власникам тварин у місті Харкові! Почастішали випадки отруєння котів”, – написали комунальники на своїй сторінці у фейсбуці.
Чергових пухнастих пацієнтів до КП доправили сьогодні, 22 вересня. Небайдужий мешканець звернувся з проханням допомогти врятувати кішку та кошеня. Харків’янин запідозрив у тварин отруєння – і мав рацію.
“Факт отруєння підтвердився: анемія, критично низька температура, кровотеча. Отруєння, скоріш за все, сталося через залишені невідомими токсичні речовини на вулицях та у дворах. Тварини, що гуляють самостійно, опиняються в найбільшій небезпеці, адже більшість таких випадків закінчується летально!” – попередили в Центрі поводження з тваринами.
Читайте також: Не кинув господаря у вогні: історія порятунку харків’янина та пухнастого друга
Там закликали не відпускати домашніх улюбленців надвір без нагляду.
“Слідкуйте, щоб тварини не контактували з підозрілими речовинами (деякі отрути смертельно небезпечні навіть при вдиханні, тобто не обов’язково, аби тварина щось з’їла – достатньо лише понюхати). Стерилізуйте свого улюбленця, аби не наражати майбутнє небажане потомство на небезпеку, а також щоб зменшити ризик втеч у пошуках кохання”, – порадили спеціалісти.
Зазначимо, останнім часом у Харківській області суттєво почастішали випадки сказу. Причому хворіють як коти та собаки, так і худоба. 4 вересня Держпродспоживслужба інформувала про загибель від цієї хвороби кози в селі Крисине Богодухівської громади. 11 вересня стало відомо, що сказ підтвердили у телички. Також у вересні вже були підтверджені випадки нападу скажених тварин на людей: у селі Лиман на Чугуївщині дівчину покусало кошеня; у Зміївській громаді господиню вкусив хворий собака. 1 серпня карантин через сказ оголошували й у Харкові — на Салтівці.
Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2025 в 17:00
