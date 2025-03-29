Не кинув господаря у вогні: історія порятунку харків’янина та пухнастого друга

Про те, як рятували харків’янина та його чотирилапого улюбленця, розповіли в облуправлінні ДСНС у Харківській області.

Події розгорнулися днями в палаючій багатоповерхівці в Харкові.

“Коли рятувальники увійшли до задимленого приміщення, на підлозі кухні вони побачили непритомного чоловіка. А поруч, не відходячи ні на крок, сидів його пес – відданий друг, який, здавалося, чекав допомоги”, – згадують рятувальники.

Пожежникам вдалося врятувати обох. Як виявилось, чоловік отримав отруєння чадним газом – його співробітники ДСНС передали медикам “швидкої”. Наразі він перебуває в лікарні, під наглядом лікарів.

А ось його пухнастого друга тимчасово відправили до КП “Центр поводження з тваринами”. Там він буде під наглядом фахівців у безпеці, пишуть у ДСНС.