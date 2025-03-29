Не кинув господаря у вогні: історія порятунку харків’янина та пухнастого друга
Про те, як рятували харків’янина та його чотирилапого улюбленця, розповіли в облуправлінні ДСНС у Харківській області.
Події розгорнулися днями в палаючій багатоповерхівці в Харкові.
“Коли рятувальники увійшли до задимленого приміщення, на підлозі кухні вони побачили непритомного чоловіка. А поруч, не відходячи ні на крок, сидів його пес – відданий друг, який, здавалося, чекав допомоги”, – згадують рятувальники.
Пожежникам вдалося врятувати обох. Як виявилось, чоловік отримав отруєння чадним газом – його співробітники ДСНС передали медикам “швидкої”. Наразі він перебуває в лікарні, під наглядом лікарів.
А ось його пухнастого друга тимчасово відправили до КП “Центр поводження з тваринами”. Там він буде під наглядом фахівців у безпеці, пишуть у ДСНС.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, пожежа, собака;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2025 в 10:30;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, як рятували харків’янина та його чотирилапого улюбленця, розповіли в облуправлінні ДСНС у Харківській області.".