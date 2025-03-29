Не бросил хозяина в огне: история спасения харьковчанина и пушистого друга
О том, как спасали харьковчанина и его четверолапого любимца, рассказали в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.
События развернулись на днях в горящей многоэтажке в Харькове.
«Когда спасатели вошли в задымленное помещение, на полу кухни они увидели мужчину без сознания. А рядом, не отходя ни на шаг, сидел его пес — преданный друг, который, казалось, ждал помощи», – передают спасатели.
Пожарным удалось спасти обоих. Как оказалось, мужчина получил отравление угарным газом – его сотрудники ГСЧС передали медикам «скорой». На данный момент он находится в больнице, под наблюдением врачей.
А вот его пушистого друга временно отправили в КП «Центр обращения с животными». Там он будет под присмотром специалистов, в безопасности, пишут в ГСЧС.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, пожары, собака;
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- • Дата публикации материала: 29 марта 2025 в 10:30;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, как спасали харьковчанина и его четверолапого любимца, рассказали в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.".