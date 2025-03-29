Не бросил хозяина в огне: история спасения харьковчанина и пушистого друга

О том, как спасали харьковчанина и его четверолапого любимца, рассказали в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

События развернулись на днях в горящей многоэтажке в Харькове.

«Когда спасатели вошли в задымленное помещение, на полу кухни они увидели мужчину без сознания. А рядом, не отходя ни на шаг, сидел его пес — преданный друг, который, казалось, ждал помощи», – передают спасатели.

Пожарным удалось спасти обоих. Как оказалось, мужчина получил отравление угарным газом – его сотрудники ГСЧС передали медикам «скорой». На данный момент он находится в больнице, под наблюдением врачей.

А вот его пушистого друга временно отправили в КП «Центр обращения с животными». Там он будет под присмотром специалистов, в безопасности, пишут в ГСЧС.