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Не бросил хозяина в огне: история спасения харьковчанина и пушистого друга

Происшествия 10:30   29.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Не бросил хозяина в огне: история спасения харьковчанина и пушистого друга

О том, как спасали харьковчанина и его четверолапого любимца, рассказали в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

События развернулись на днях в горящей многоэтажке в Харькове.

«Когда спасатели вошли в задымленное помещение, на полу кухни они увидели мужчину без сознания. А рядом, не отходя ни на шаг, сидел его пес — преданный друг, который, казалось, ждал помощи», – передают спасатели.

Пожарным удалось спасти обоих. Как оказалось, мужчина получил отравление угарным газом – его сотрудники ГСЧС передали медикам «скорой». На данный момент он находится в больнице, под наблюдением врачей.

А вот его пушистого друга временно отправили в КП «Центр обращения с животными». Там он будет под присмотром специалистов, в безопасности, пишут в ГСЧС.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 29 марта 2025 в 10:30;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, как спасали харьковчанина и его четверолапого любимца, рассказали в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.".