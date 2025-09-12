Live
Скажене кошеня покусало дівчину на Харківщині – ввели карантин

Суспільство 15:29   12.09.2025
Вікторія Яковенко
Скажене кошеня покусало дівчину на Харківщині – ввели карантин Фото: ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області

Випадок сказу зареєстрували у селі Лиман Чугуївського району, повідомили у ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

До ветеринарів 8 вересня звернулася місцева мешканка і повідомила, що 25 серпня на подвір’ї її онуку 2005 року народження покусало кошеня, яке через два тижні загинуло.

«Встановлено, що дівчину вкусило кошеня віком близько 3-4 місяців, яке не було щеплене проти сказу. За словами заявниці, її онука побачила на подвір’ї кошеня і спробувала взяти його на руки. У цей момент тварина вкусила її за кисть правої руки. Надалі кошеня не проявляло агресії, вживало корм і воду, однак 8 вересня господарка знайшла тварину на подвір’ї без ознак життя», – йдеться у повідомленні.

Спеціалісти відібрали патологічний матеріал. У тварини підтвердили сказ, додали у Держпродспоживслужбі. Фахівці провели вимушену вакцинацію двом тваринам, які мешкали у цьому будинку.

«Потерпіла звернулась за допомогою до лікаря травматолога-рабіолога для огляду ран та призначення курсу антирабічних щеплень», – додали у Держпродспоживслужбі.

У селі Лиман, прилеглих польових та лісових угіддях ввели карантинні обмеження.

Нагадаємо, раніше черговий випадок сказу зареєстрували в селі Романівка. До ветеринарів звернулася місцева мешканка, у якої загинуло теля 4,5 місяця. Аналізи підтвердили у тварини сказ.

Читайте також: Де у Харкові робитимуть тваринам щеплення від сказу: графік на вересень

Автор: Вікторія Яковенко
