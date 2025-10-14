Чиновника Держпродспоживслужби затримали в Харкові: що йому інкримінують

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою обрав суд 38-річному співробітнику ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області. Чиновника затримали у Харкові за підозрою у хабарництві.

Фігурант – головний спеціаліст одного з районних управлінь Держпродспоживслужби в області. У травні поточного року до нього звернувся знайомий, який шукав інформацію про державну реєстрацію виробничих потужностей. Під час зустрічі чоловік поцікавився процедурою для п’яти суб’єктів підприємництва, інтереси яких він представляв, інформує Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, чиновник запросив по 4200 гривень за реєстрацію кожного підприємства та заявив, що документи потрібно надіслати йому. Якщо ці вимоги не виконають, він погрожував відмовою у реєстрації.

“Щоб уникнути проблем, представник підприємців погодився на незаконні умови. Він надіслав документи через месенджери, а натомість отримав реквізити для переказу грошей і направив 4200 гривень за одного ФОПа. У вересні службовець отримав ще 4000 гривень за другого підприємця і 12 тисяч — за трьох інших субʼєктів господарювання. У результаті держслужбовець отримав загалом 20200 гривень неправомірної вигоди”, – повідомляють у прокуратурі.

Посадовця підозрюють за фактом одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення нею в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ). Вирішується питання щодо відсторонення його від посади.

Як раніше інформувала обласна прокуратура, 20-річний мешканець Мерефи за хабарі вирішував проблемні питання у територіальному сервісному центрі МВС. За 50 тисяч гривень він запропонував своєму знайомому відновити права, яких того позбавили через п’яне водіння.