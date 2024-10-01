За 50 тис. грн обіцяв відновити водійські права: житель Мерефи отримав підозру

20-річний житель Мерефи на Харківщині, за даними слідства, за гроші вирішував «проблемні питання» у територіальному сервісному центрі МВС.

«За 50 тисяч гривень він запропонував своєму знайомому, якого було позбавлено права керувати транспортними засобами через водіння напідпитку, безперешкодно відновити права. Ділок повідомив, що має «вагомі звʼязки», тому чоловіку необхідно лише з’явитися у певний час у ТСЦ. Зловмисник запевнив знайомого, що «закриє» питання з отриманням водійського посвідчення за один день. Також він повідомив, що теоретичний та практичний іспити з водіння пройдуть безперешкодно та будуть успішно складені», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Клієнту навіть розʼяснили, що під час іспиту правильні відповіді будуть починатись з малої літери, а всі інші з великої, або навпаки, додали правоохоронці.

Фігурант отримав за «роботу» 50 тисяч гривень, проте одразу він отримав і підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 ККУ).

Наразі встановлюються всі учасники незаконної схеми. Слідство триває.