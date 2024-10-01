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За 50 тыс. грн обещал восстановить права: житель Мерефы получил подозрение

Общество 14:47   01.10.2024
Виктория Яковенко
За 50 тыс. грн обещал восстановить права: житель Мерефы получил подозрение Фото: Харьковская областная прокуратура

20-летний житель Мерефы в Харьковской области, по данным следствия, за деньги решал «проблемные вопросы» в территориальном сервисном центре МВД.

«За 50 тысяч гривен он предложил своему знакомому, которого лишили права управлять транспортными средствами из-за вождения под хмельком, беспрепятственно восстановить права. Делец сообщил, что имеет «весомые связи», поэтому мужчине необходимо лишь явиться в ТСЦ. Злоумышленник заверил знакомого, что «закроет» вопрос с получением водительского удостоверения за один день. Также он сообщил, что теоретические и практические экзамены по вождению пройдут беспрепятственно и будут успешно сданы», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Клиенту даже разъяснили, что во время экзамена правильные ответы будут начинаться с маленькой буквы, а все остальные с большой, или наоборот, добавили правоохранители.

Фигурант получил за «работу» 50 тысяч гривен, однако сразу ему вручили и подозрение в получении неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 369-2 УКУ).

Сейчас устанавливаются все участники незаконной схемы. Следствие продолжается.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 октября 2024 в 14:47;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20-летний житель Мерефы в Харьковской области, по данным следствия, за деньги решал «проблемные вопросы» в территориальном сервисном центре МВД.".