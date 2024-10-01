За 50 тыс. грн обещал восстановить права: житель Мерефы получил подозрение
20-летний житель Мерефы в Харьковской области, по данным следствия, за деньги решал «проблемные вопросы» в территориальном сервисном центре МВД.
«За 50 тысяч гривен он предложил своему знакомому, которого лишили права управлять транспортными средствами из-за вождения под хмельком, беспрепятственно восстановить права. Делец сообщил, что имеет «весомые связи», поэтому мужчине необходимо лишь явиться в ТСЦ. Злоумышленник заверил знакомого, что «закроет» вопрос с получением водительского удостоверения за один день. Также он сообщил, что теоретические и практические экзамены по вождению пройдут беспрепятственно и будут успешно сданы», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Клиенту даже разъяснили, что во время экзамена правильные ответы будут начинаться с маленькой буквы, а все остальные с большой, или наоборот, добавили правоохранители.
Фигурант получил за «работу» 50 тысяч гривен, однако сразу ему вручили и подозрение в получении неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 369-2 УКУ).
Сейчас устанавливаются все участники незаконной схемы. Следствие продолжается.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: МВС, мерефа, подозрение, права, прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 1 октября 2024 в 14:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20-летний житель Мерефы в Харьковской области, по данным следствия, за деньги решал «проблемные вопросы» в территориальном сервисном центре МВД.".