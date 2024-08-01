Взятка для завкафа в Харькове: за «магистра» требовал $10 000
Высшее образование в Харькове «котируется» и на третий год полномасштабной войны. Об этом свидетельствует нескромный размер взятки, которую, по версии следствия, получил заведующий кафедрой одного из местных вузов.
«Заведующий кафедрой одного из харьковских университетов требовал деньги за беспрепятственное поступление на обучение для получения полного высшего образования по степени «магистр». В июне этого года, узнав о желании мужчины поступить в вуз, ученый сообщил, что это обойдется в 10 тысяч долларов США», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
«Рекламируя» свое предложение, подозреваемый подчеркивал, что магистратура избавит от мобилизации в ряды ВСУ. Завкаф гарантировал поступление «под ключ» — с поддержкой в течение всей вступительной кампании и решением всех «проблемных вопросов».
«Также заведующий кафедрой подчеркнул, что в случае отказа передать деньги мужчина вообще не сможет поступить в высшее учебное заведение», — отметили в прокуратуре.
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В итоге мужчина все же собрал необходимую сумму. А сразу после ее получения заведующего кафедрой задержали. Ему сообщили о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды. Сейчас определяют меру пресечения.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: взятка, вуз, магистратура, новости Харькова, поступление, прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 1 августа 2024 в 11:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Высшее образование в Харькове «котируется» и на третий год полномасштабной войны. Об этом свидетельствует нескромный размер взятки, которую, по версии следствия, получил заведующий кафедрой одного из местных вузов".