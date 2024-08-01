Настоятеля храма УПЦ (МП) на Харьковщине подозревают в работе на РФ
СБУ и Харьковская областная прокуратура сообщили, что разоблачили двух вероятных агентов врага: один — священник УПЦ (МП), второй — сотрудник «Укрзалізниці».
«По данным следствия, настоятель одного из харьковских храмов УПЦ (МП), являющийся гражданином рф, наладил контакт с сотрудниками российской спецслужбы, от которых получил задание по сбору данных о перемещении военной техники и личного состава украинских защитников по железной дороге по территории Харьковщины», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
По данным СБУ, «святого отца» завербовали спецслужбы РФ еще до полномасштабного вторжения. А когда на Харьков полетели российские бомбы и ракеты, на настоятеля храма вышел кадровый сотрудник ГРУ. Его личность уже установили.
«Во время дистанционного контакта вражеский спецслужбист поставил перед клириком задачу собрать информацию о графиках и маршрутах движения эшелонов ВСУ на территории Харьковщины», — отметили в пресс-службе СБУ.
«К противоправной деятельности настоятель храма привлек своего знакомого, который работает на «Укрзалізниці» и имеет доступ к автоматизированной базе данных транспортного предприятия, в частности к информации о времени отправки и прибытия, маршрутах перемещения поездов, перевозящих военную технику и личный состав ВСУ на территории Харьковской, Полтавской и Сумской областей», — отметили прокуроры.
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В дальнейшем железнодорожник передавал данные о перемещениях ВСУ священнослужителю, а тот — своему российскому куратору. При этом на провидение деятели не надеялись: для общения использовали шифр, регулярно удаляли переписку и так далее. Однако это не помогло. Их разоблачили. А, проведя обыски, нашли телефоны, где все же сохранились элементы переписок.
«В случае получения «развернутого отчета», оккупанты планировали осуществить по указанным координатам огневое поражение. Служба безопасности заблаговременно разоблачила вражеских приспешников и благодаря этому сорвала планы агрессора. После оперативной комбинации оба фигуранта были задержаны в собственных домах», — отметили в СБУ.
Сейчас оба деятеля находятся в СИЗО. Им сообщили о подозрении в распространении информации о перемещении, движении и расположении ВСУ.
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- • Дата публикации материала: 1 августа 2024 в 10:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ и Харьковская областная прокуратура сообщили, что разоблачили двух вероятных агентов врага: один — священник УПЦ (МП), второй — сотрудник «Укрзалізниці»".