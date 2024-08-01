Настоятеля храму УПЦ (МП) на Харківщині підозрюють у роботі на РФ
СБУ та Харківська обласна прокуратура повідомили, що викрили двох імовірних агентів ворога: один – священник УПЦ (МП), другий – співробітник “Укрзалізниці”.
“За даними слідства, настоятель одного з харківських храмів УПЦ (МП), який є громадянином рф, налагодив контакт зі співробітниками російської спецслужби, від якого отримав завдання щодо збору даних про переміщення військової техніки й особового складу українських захисників залізною дорогою по території Харківщини”, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.
За даними СБУ, “святого отця” завербували спецслужби РФ ще до повномасштабного вторгнення. А коли на Харків полетіли російські бомби та ракети, на настоятеля храму вийшов кадровий співробітник ГРУ. Його особу вже встановили.
“Під час дистанційного контакту ворожий спецслужбіст поставив перед кліриком завдання: зібрати інформацію про графіки та маршрути руху ешелонів ЗСУ на території Харківщини”, – зазначили у пресслужбі СБУ.
“До протиправної діяльності настоятель храму залучив свого знайомого, який працює на “Укрзалізниці” і має доступ до автоматизованої бази даних транспортного підприємства, зокрема до інформації про час відправлення та прибуття, маршрути переміщення потягів, які перевозять військову техніку й особовий склад ЗСУ на території Харківської, Полтавської та Сумської областей”, – зазначили прокурори.
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Надалі залізничник передавав дані про переміщення ЗСУ священнослужителю, а той – своєму російському куратору. При цьому на провидіння діячі не сподівалися: для спілкування використовували шифр, регулярно видаляли листування тощо. Однак це не допомогло. Їх викрили. А, провівши обшуки, знайшли телефони, де все ж таки збереглися елементи листування.
“У разі отримання “розгорнутого звіту”, окупанти планували здійснити за вказаними координатами вогневе ураження. Служба безпеки завчасно викрила ворожих поплічників і завдяки цьому зірвала плани агресора. Після оперативної комбінації обох фігурантів було затримано у власних помешканнях”, – зазначили в СБУ.
Наразі обидва діячі перебувають у СІЗО. Їм повідомили про підозру в поширенні інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2024 в 10:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ та Харківська обласна прокуратура повідомили, що викрили двох імовірних агентів ворога: один – священник УПЦ (МП), другий – співробітник “Укрзалізниці”".