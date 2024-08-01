Хабар для завкафа у Харкові: за “магістра” вимагав $10 000

Вища освіта у Харкові “котується” і на третій рік повномасштабної війни. Про це свідчить нескромний розмір хабаря, який за версією слідства отримав завідувач кафедри одного з місцевих вишів.

“Завідувач кафедри одного з харківських університетів вимагав гроші за безперешкодний вступ на навчання для здобуття повної вищої освіти за ступенем “магістр”. У червні цього року, дізнавшись про бажання чоловіка вступити до вишу, науковець повідомив, що це коштуватиме 10 тисяч доларів США”, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

“Рекламуючи” свою пропозицію, підозрюваний наголошував, що магістратура позбавить мобілізації до лав ЗСУ. Завкаф гарантував вступ “під ключ”, – з підтримкою протягом усієї вступної кампанії та вирішенням усіх “проблемних питань”.

“Також завідувач кафедри підкреслив, що в разі відмови передати гроші чоловік взагалі не зможе вступити до вищого навчального закладу”, – зазначили у прокуратурі.

У результаті чоловік все ж таки зібрав необхідну суму. А одразу після її отримання завідувача кафедри затримали. Йому повідомили про підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди. Наразі визначають запобіжний захід.