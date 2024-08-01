Хабар для завкафа у Харкові: за “магістра” вимагав $10 000
Вища освіта у Харкові “котується” і на третій рік повномасштабної війни. Про це свідчить нескромний розмір хабаря, який за версією слідства отримав завідувач кафедри одного з місцевих вишів.
“Завідувач кафедри одного з харківських університетів вимагав гроші за безперешкодний вступ на навчання для здобуття повної вищої освіти за ступенем “магістр”. У червні цього року, дізнавшись про бажання чоловіка вступити до вишу, науковець повідомив, що це коштуватиме 10 тисяч доларів США”, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.
“Рекламуючи” свою пропозицію, підозрюваний наголошував, що магістратура позбавить мобілізації до лав ЗСУ. Завкаф гарантував вступ “під ключ”, – з підтримкою протягом усієї вступної кампанії та вирішенням усіх “проблемних питань”.
“Також завідувач кафедри підкреслив, що в разі відмови передати гроші чоловік взагалі не зможе вступити до вищого навчального закладу”, – зазначили у прокуратурі.
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У результаті чоловік все ж таки зібрав необхідну суму. А одразу після її отримання завідувача кафедри затримали. Йому повідомили про підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди. Наразі визначають запобіжний захід.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: взятка, вуз, магистратура, новини Харкова, поступление, прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2024 в 11:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вища освіта у Харкові “котується” і на третій рік повномасштабної війни. Про це свідчить нескромний розмір хабаря, який за версією слідства отримав завідувач кафедри одного з місцевих вишів".