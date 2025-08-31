Майже половина тих, хто вступив до ХНУ – не з Харкова – проректор (відео)
55% першокурсників ХНУ ім. В.Н. Каразіна, які вступили у 2025 році, — харків’яни. Решта – представники інших українських регіонів.
Такі дані МГ “Об’єктив” повідомив проректор Харківського національного університету Анатолій Бабічев.
“Треба розуміти, що в нас раніше приблизно так і було – харків’ян було не більше 50%, десь 40%, усі інші були з інших регіонів”, – зазначив він.
За оцінками Бабічева, більше як половина студентів-харків’ян перебуває в місті – близько семи-восьми тисяч людей.
“Що стосується іноземців, то, на жаль, поки що (тих, хто вступив на перший курс – Ред.) немає, але для іноземців вступна кампанія триває. У нас є залишки іноземців, декілька сотень осіб, які вчаться, вступають на магістерські програми. Зараз наше управління міжнародних відносин, інститут міжнародної освіти, активно працюють для того, щоб іноземці вступили на навчання в університет цього року. Прийом до грудня, тому час ще є“, – пояснив Бабичев.
Дивіться у сюжеті МГ “Об’єктив”: У Харкові будуть підземні виші? Що відбувається в університеті Каразіна 📹
Він також повідомив, що університет надає місця в гуртожитках для іногородніх студентів.
“У нас є місця в гуртожитку, тому – будь ласка. Якась частина студентів сьогодні знаходиться в гуртожитку. Усіх охочих на цей час ми повністю задовольняємо. А в разі потреби комусь приїхати, ми, звичайно, знайдемо місця”, – запевнив проректор.
