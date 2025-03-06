У Харкові абітурієнти ігнорують спеціальності з великими зарплатами: чому

Попит роботодавців на фахівців частково не збігається з вибором профілів навчання, який здійснюють абітурієнти. “Перекіс” стосується природничих наук, розповіли у ХНУ ім. В.Н. Каразіна.

“У нас проблеми з фізиками, хіміками, біологами, математиками. Їх майже не залишилося в країні. Ми поступово втрачаємо, звичайно, інтерес серед абітурієнтів на спеціальності природничого профілю: біологію, математику. Але це ті й наукові знання, і спеціальності, які вкрай важливі для нашої України. У тому числі тут підв’язані питання й обороноздатності, і так далі. Це надзвичайно важливо, ми цим займаємося, але хочеться значно актуалізувати цей процес, – поділився з МГ “Об’єктив” проректор ХНУ ім. В.Н. Каразіна Анатолій Бабічев.

При цьому, за його даними, в державі зараз великий попит саме на фахівців із математики та природничих наук.

“Біологи, біохіміки – черга стоїть, тому що це насправді дослідження, лабораторна діагностика фахівців. У тому числі біологи – багато хто працює в закладах охорони здоров’я, тому що вся діагностика, вивчення ситуації з людиною – це займаються саме фахівці-біологи. І їх дійсно сьогодні не вистачає… Ми згадали про хімію, 100% випускників-хіміків працевлаштовані на підприємствах всієї України: Києва, Харкова. Це й фармацевтична галузь, це й хімічна промисловість, це підприємства, які працюють в Україні, але частково з них вони є іноземними. Взяли б 200% на роботу, якби вони були, з дуже пристойною заробітною платою, набагато більшою за середню по країні”, – навів приклади Бабічев.

Зокрема, він повідомив, що 90% хіміків-випускників Каразінського університету працюють у київській фірмі “Enamine Ltd”.

“Вони нам дуже сильно допомогли під час війни. Тому що у нас частково офлайн освіта. Тому що для медиків і природничників неможливо це зробити онлайн. Так, у нас не вистачає безпечних середовищ, але всі лабораторії, які можливо, де ми змогли знайти кошти й обладнати, перенесено в напівпідвальні, підвальні приміщення, безпечні. Що зробив “Enamine”? Він просто запросив всіх студентів до себе в лабораторії, дав безплатно гуртожиток з харчуванням, свої лабораторії для очного навчання. Діти до 13-ї години з нашими викладачами там навчаються, після 14-ї вони йдуть працювати, ще й заробляють. У нас з-за кордону повернулися заради такої пропозиції”, – навів приклади Бабічев.

Ще 10% випускників-хіміків, за словами Бабічева, залучені до фармацевтичного бізнесу. Так, повністю харківськими хіміками укомплектований відділ експериментальних досліджень відомої української фармацевтичної компанії — “Фармак”.

Попри добрі перспективи зарплат і працевлаштування, конкурси на факультети природничих наук залишаються низькими, констатував проректор. Він припустив, у чому причина.

“Невеличкі конкурси у нас, не повністю всі місця державного замовлення займаються, тому що, на жаль, онлайн-освіта, в тому числі шкільна, не дає можливості розкритися та зрозуміти цікавість хімії, біології, фізики, математики… Дуже важко через телевізор сказати, що хімія або біологія можуть бути цікавими. І що можна зробити кар’єру, і що можна отримати дуже велику заробітну плату – набагато більше, ніж ти менеджер, керуючий чимось тощо“, – вважає фахівець.