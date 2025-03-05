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Студенти в Харкові нарозхват: за якою спеціальністю полюють роботодавці

Суспільство 19:20   05.03.2025
Олена Нагорна
Оксана Горун
Студенти в Харкові нарозхват: за якою спеціальністю полюють роботодавці Фото: Іван Самков/Pexels

“Я особисто щотижня отримую такі запити: дай психолога”, – розповів проректор ХНУ ім. В.Н. Каразіна Анатолій Бабічев під час круглого столу в Харкові “Яка бізнес-освіта потрібна в Харківській області?”

За словами Бабічева, 95% студентів факультету психології університету працюють уже з першого-другого курсу.

“Купа громадських організацій, купа міжнародних організацій, проєктів. Усім роботодавцям зараз потрібні психологи, бо проблеми є у всіх. Їх не вистачає”, – зазначив проректор з науково-педагогічної роботи ХНУ.

У коментарі МГ “Об’єктив” він наголосив, що за деякими студентами зараз “стоїть черга роботодавців”. Психологи – серед лідерів цієї тенденції. Тож виш, який працює у прифронтовому регіоні, навіть збільшив набір студентів на цей факультет.

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Психологів ми минулого року збільшили. Замість 100 місць ліцензії у нас 140 місць ліцензії було. І ми повністю набрали, і могли б брати, мабуть, більше. Але, на жаль, не на всі спеціальності, як на психологію попит (в абітурієнтів – Ред.), тому що, мабуть, це ж таки найбільший конкурс останні декілька років – це саме на психологію. Вона зросла з часів ковіду, тому що в кількості фахівців із психології зросла потреба. І сьогодні це зростання продовжується. Тому попит на фахівців інших спеціальностей дещо, можливо, нижчий (у роботодавців – Ред.), але все одно він є”, – прокоментував Бабічев.

Автор: Олена Нагорна, Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2025 в 19:20;

  • Кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Я особисто щотижня отримую такі запити: дай психолога”, – розповів проректор ХНУ ім. В.Н. Каразіна Анатолій Бабічев під час круглого столу в Харкові".