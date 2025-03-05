Студенты в Харькове нарасхват: за какой специальностью охотятся работодатели

«Я лично еженедельно получаю такие запросы: дай психолога», — рассказал проректор ХНУ им. В.Н. Каразина Анатолий Бабичев во время круглого стола в Харькове «Какое бизнес-образование нужно в Харьковской области?»

По словам Бабичева, 95% студентов факультета психологии университета работают уже с первого-второго курса.

«Масса общественных организаций, международных организаций, проектов. Всем работодателям сейчас нужны психологи, потому что проблемы есть у всех. Их не хватает», — отметил проректор по научно-педагогической работе ХНУ.

В комментарии МГ «Объектив» он подчеркнул, что за некоторыми студентами сейчас «стоит очередь работодателей». Психологи — среди лидеров этой тенденции. Так что вуз, работающий в прифронтовом регионе, даже увеличил набор студентов на этот факультет.

«Психологов мы в прошлом году увеличили. Вместо 100 мест лицензии у нас 140 мест лицензии было. И мы полностью набрали, и могли бы брать, пожалуй, больше. Но, к сожалению, не на все специальности, как на психологию, спрос (у абитуриентов — Ред.). Потому что, пожалуй, это самый большой конкурс последние несколько лет — именно на психологию. Она выросла со времен ковида, потому что в количестве специалистов по психологии возросла потребность. И сегодня этот рост продолжается. Спрос (у работодателей — Ред.) на специалистов других специальностей, может быть, несколько ниже, но все равно он есть», — прокомментировал Бабичев.