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Слияние вузов в Харькове: что осталось от УИПА и какие планы на педагогический

Общество 18:13   05.03.2025
Елена Нагорная
Оксана Горун
Слияние вузов в Харькове: что осталось от УИПА и какие планы на педагогический

Подробности о результатах присоединения Украинской инженерно-педагогической академии в Харькове к ХНУ им. В.Н. Каразина МГ «Объектив» рассказал проректор университета Анатолий Бабичев.

«Мы прошли процесс трансформации, реформирования Украинской инженерно-педагогической академии, и сегодня это стопроцентно полноценное структурное подразделение Харьковского национального университета Каразина. Украинская инженерно-педагогическая академия существует как учебно-научный институт в составе нашего университета. Желавшие продолжать работать преподаватели остались и работают. Все студенты стали студентами Харьковского национального университета имени Каразина. Продолжают обучение по тем же программам, по которым они учились в Украинской инженерно-педагогической академии. Поэтому проблем нет, завершились все процессы трансформации, передачи имущества, имущественных прав, финансовых обязательств и так далее. То есть комиссия по реорганизации завершила свою работу», — рассказал Бабичев.

Он также ответил, не возобновлялась ли дискуссия о присоединении к Каразинскому педагогического университета им. Г.С. Сковороды. Год назад это решение обсуждали, но так и не приняли.

«Пока больше вопросы о присоединении каких-либо организаций не рассматриваются, насколько нам известно», — отметил проректор по научно-педагогической работе.

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Отметим, что в состав ХНУ им. В.Н. Каразина уже «влили» несколько харьковских вузов: Институт государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины, Харьковский институт банковского дела и Украинскую инженерно-педагогическую академию.

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 5 марта 2025 в 18:13;

  • Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подробности о результатах присоединения Украинской инженерно-педагогической академии в Харькове к ХНУ им. В.Н. Каразина МГ «Объектив» рассказал проректор вуза Анатолий Бабичев".