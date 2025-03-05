Слияние вузов в Харькове: что осталось от УИПА и какие планы на педагогический
Подробности о результатах присоединения Украинской инженерно-педагогической академии в Харькове к ХНУ им. В.Н. Каразина МГ «Объектив» рассказал проректор университета Анатолий Бабичев.
«Мы прошли процесс трансформации, реформирования Украинской инженерно-педагогической академии, и сегодня это стопроцентно полноценное структурное подразделение Харьковского национального университета Каразина. Украинская инженерно-педагогическая академия существует как учебно-научный институт в составе нашего университета. Желавшие продолжать работать преподаватели остались и работают. Все студенты стали студентами Харьковского национального университета имени Каразина. Продолжают обучение по тем же программам, по которым они учились в Украинской инженерно-педагогической академии. Поэтому проблем нет, завершились все процессы трансформации, передачи имущества, имущественных прав, финансовых обязательств и так далее. То есть комиссия по реорганизации завершила свою работу», — рассказал Бабичев.
Он также ответил, не возобновлялась ли дискуссия о присоединении к Каразинскому педагогического университета им. Г.С. Сковороды. Год назад это решение обсуждали, но так и не приняли.
«Пока больше вопросы о присоединении каких-либо организаций не рассматриваются, насколько нам известно», — отметил проректор по научно-педагогической работе.
Читайте также: Еще восемь классов открыли в подземной школе в Новобаварском районе Харькова
Отметим, что в состав ХНУ им. В.Н. Каразина уже «влили» несколько харьковских вузов: Институт государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины, Харьковский институт банковского дела и Украинскую инженерно-педагогическую академию.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Бабичев, вузы, новости Харькова, объединение вузов, сковороды, ХНУ им. В.Н. Каразина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Слияние вузов в Харькове: что осталось от УИПА и какие планы на педагогический»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 марта 2025 в 18:13;
Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подробности о результатах присоединения Украинской инженерно-педагогической академии в Харькове к ХНУ им. В.Н. Каразина МГ «Объектив» рассказал проректор вуза Анатолий Бабичев".