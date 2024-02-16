Слияние вузов: Лисовой сообщил, присоединят ли университет Сковороды к ХНУ

Украинскую инженерно-педагогическую академию присоединят к ХНУ им. В.Н. Каразина, а педагогический университет им. Г.С. Сковороды — нет, и это решение окончательное, сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой журналистам в ходе визита в Харьков.

Распоряжение о реорганизации УИПА путем ее присоединения к Каразинскому университету Кабмин утвердил 13 февраля. Это решение приняли после обсуждения с представителями обоих вузов, отметил Лисовой.

«Понравилась она всем или не понравилась, но дискуссия была проведена и решение было принято», — констатировал министр.

Лисовой утверждает, что преимущества от объединения получают как университеты, к которым присоединяются, так и вузы, которые присоединяются.

«Это касается бюджетного финансирования, в частности мы сейчас возвращаем такие инструменты, как формульное финансирование. Безусловно, университет объединенный выигрывает от этого. И это не вопрос, что выигрывает университет Каразина. Ценность УИПА в том, что они готовили мастеров производственного обучения. Для нас важно, чтобы эта компонента не только сохранилась, но и развилась в структуре Каразинского университета… Это приведет дополнительные бюджетные средства в Каразинский университет. Часть из них будет выделена на подготовку уникальных специалистов, которых готовила УИПА. И это приведет средства Всемирного банка. Он финансирует объединение университетов от миллиона до полутора миллионов долларов на развитие, причем как университета-реципиента, так и университета-донора», — пояснил Лисовой.

Дискуссия, по его словам, происходила и с представителями педагогического университета им. Г.С. Сковороды — также о присоединении к ХНУ им. В.Н. Каразина. Однако в этом случае вузы решили не объединять.

«Были учтены как объективные, так и субъективные факторы. И было принято решение не присоединять университет им. Сковороды к университету им. Каразина и дать возможность университету им. Сковороды работать дальше автономно. Для нас важно, чтобы педагогический университет был педагогическим университетом, чтобы он был сосредоточен на своей отраслевой специфике и не размывал ресурсы на подготовку тех специалистов, которых могут готовить другие университеты. Для нас важна подготовка педагогов», — подчеркнул Лисовой.

Ранее в комментарии МГ «Объектив» проректор ХНУ им. В.Н. Каразина Анатолий Бабичев напомнил, что к университету и до полномасштабного вторжения РФ присоединяли другие вузы Харькова. Такая судьба уже постигла институт государственного управления и институт банковского дела.

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