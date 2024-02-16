Злиття вишів: Лісовий розповів, чи стане університет Сковороди частиною ХНУ

Українську інженерно-педагогічну академію приєднають до ХНУ ім. В.Н. Каразіна, а педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди – ні, і це рішення остаточне, повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий журналістам під час візиту в Харків.

Розпорядження щодо реорганізації УІПА шляхом її приєднання до Каразінського університету Кабмін затвердив 13 лютого. Це рішення ухвалили після обговорення з представниками обох вишів, зазначив Лісовий.

“Чи сподобалася вона всім, чи не сподобалась, але дискусія була проведена і рішення було прийнято“, – констатував міністр.

Лісовий стверджує, що переваги від злиття отримують як університети, до яких приєднуються, так і виші, які приєднуються.

“Це стосується бюджетного фінансування, зокрема ми зараз повертаємо такі інструменти, як формульне фінансування. Безумовно, університет об’єднаний виграє від цього. І це не питання, що виграє університет Каразіна. Цінність УІПА полягає в тому, що вони готували майстрів виробничого навчання. Для нас важливо, щоб ця компонента не тільки збереглась, але і розвинулась в структурі Каразінського університету… Це приведе додаткові бюджетні кошти в Каразінський університет, частина з яких буде виділена на підготовку унікальних фахівців, яких готувала УІПА. І це приведе кошти Світового банку. Він фінансує об’єднання університетів від мільйона до півтора мільйона доларів на розвиток, причому як університету-реципієнта, так і університету-донора“, – пояснив Лісовий.

Дискусія, за його словами, відбувалася і з представниками педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди – також щодо приєднання до ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Однак у цьому випадку виші вирішили не об’єднувати.

“Були враховані як об’єктивні, так і суб’єктивні чинники. І було прийняте рішення не приєднувати університет ім. Сковороди до університету ім. Каразіна і дати можливість університету ім. Сковороди працювати далі автономно. Для нас важливо, щоб педагогічний університет був педагогічним університетом, щоб він був зосереджений на своїй галузевій специфіці й не розмивав ресурси на підготовку тих фахівців, яких можуть готувати інші університети. Для нас важлива підготовка педагогів“, – наголосив Лісовий.

Раніше у коментарі МГ “Об’єктив” проректор ХНУ ім. В.Н. Каразіна Анатолій Бабічев нагадав, що до університету і до повномасштабного вторгнення РФ приєднували інші виші Харкова. Така доля вже спіткала інститут державного управління та інститут банківської справи.

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