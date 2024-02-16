Злиття вишів: Лісовий розповів, чи стане університет Сковороди частиною ХНУ
Українську інженерно-педагогічну академію приєднають до ХНУ ім. В.Н. Каразіна, а педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди – ні, і це рішення остаточне, повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий журналістам під час візиту в Харків.
Розпорядження щодо реорганізації УІПА шляхом її приєднання до Каразінського університету Кабмін затвердив 13 лютого. Це рішення ухвалили після обговорення з представниками обох вишів, зазначив Лісовий.
“Чи сподобалася вона всім, чи не сподобалась, але дискусія була проведена і рішення було прийнято“, – констатував міністр.
Лісовий стверджує, що переваги від злиття отримують як університети, до яких приєднуються, так і виші, які приєднуються.
“Це стосується бюджетного фінансування, зокрема ми зараз повертаємо такі інструменти, як формульне фінансування. Безумовно, університет об’єднаний виграє від цього. І це не питання, що виграє університет Каразіна. Цінність УІПА полягає в тому, що вони готували майстрів виробничого навчання. Для нас важливо, щоб ця компонента не тільки збереглась, але і розвинулась в структурі Каразінського університету… Це приведе додаткові бюджетні кошти в Каразінський університет, частина з яких буде виділена на підготовку унікальних фахівців, яких готувала УІПА. І це приведе кошти Світового банку. Він фінансує об’єднання університетів від мільйона до півтора мільйона доларів на розвиток, причому як університету-реципієнта, так і університету-донора“, – пояснив Лісовий.
Дискусія, за його словами, відбувалася і з представниками педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди – також щодо приєднання до ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Однак у цьому випадку виші вирішили не об’єднувати.
“Були враховані як об’єктивні, так і суб’єктивні чинники. І було прийняте рішення не приєднувати університет ім. Сковороди до університету ім. Каразіна і дати можливість університету ім. Сковороди працювати далі автономно. Для нас важливо, щоб педагогічний університет був педагогічним університетом, щоб він був зосереджений на своїй галузевій специфіці й не розмивав ресурси на підготовку тих фахівців, яких можуть готувати інші університети. Для нас важлива підготовка педагогів“, – наголосив Лісовий.
Раніше у коментарі МГ “Об’єктив” проректор ХНУ ім. В.Н. Каразіна Анатолій Бабічев нагадав, що до університету і до повномасштабного вторгнення РФ приєднували інші виші Харкова. Така доля вже спіткала інститут державного управління та інститут банківської справи.
Читайте також: Виші Харкова у війну збільшили набір і відкрили представництва за кордоном
Новини за темою:
- Категорії: Репортаж, Суспільство, Україна, Харків; Теги: вузы, Каразина, лисовой, обьединение, педуниверситет, сковороды, УИПА, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Злиття вишів: Лісовий розповів, чи стане університет Сковороди частиною ХНУ»; з категорії Репортаж на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2024 в 09:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українську інженерно-педагогічну академію приєднають до ХНУ ім. В.Н. Каразіна, а педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди – ні".