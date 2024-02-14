Об’єднання вишів у Харкові: Кабмін пояснив, що не так з УІПА
У Кабміні нарешті офіційно прокоментували заплановане об’єднання двох вишів у Харкові: Українську інженерно-педагогічну академію приєднають до ХНУ ім. В.Н. Каразіна.
Розпорядження про реорганізацію УІПА Кабінет Міністрів ухвалив 13 лютого, проінформувала пресслужба уряду.
“Це означає, що академію невдовзі приєднають до одного з визнаних лідерів української вищої освіти — Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (ХНУ)”, – уточнили в Кабміні.
Там пояснили й причини, через які вирішили ліквідувати УІПА як самостійну одиницю. Чиновники зазначили: розвиток професійно-технічної освіти, майстрів для якої готує харківський виш, справді пріоритет для держави. Але є АЛЕ.
“Брак ресурсів не дає УІПА змоги розвивати цей напрям повноцінно, штовхаючи до впровадження непрофільних спеціальностей і розмиття місії академії”, – вважають у Кабміні.
За задумом, приєднавшись до ХНУ, інженерно-педагогічна академія зосередиться саме на тій місії, заради якої виш створювали. Також пресслужба Кабміну зазначила, що загалом модернізація вишів в Україні спрямована на створення “потужних університетів”.
Раніше у коментарі МГ “Об’єктив” проректор ХНУ ім. В.М. Каразіна Анатолій Бабичев нагадав, що до університету і до повномасштабного вторгнення РФ приєднували інші виші Харкова. Така доля вже спіткала Інститут державного управління та Інститут банківської справи.
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“Було нелегко, – визнав Бабічев. – Із банківським інститутом ми лише наприкінці 2023 року завершили процедуру оформлення майнових відносин, передачі приміщень. Тому сказати, що ми дуже хочемо когось приєднати – ні, такого точно немає. Бо розуміємо, що й університет отримає від цього деякі, скажімо так, мінуси. Але як держава вважатиме за потрібне, так ми й зробимо”.
Серед планів злиття, що обговорювалися, було й приєднання до ХНУ ім. Каразіна педагогічного університету ім. Сковороди. Однак на тлі протесту колективу вишу від цього рішення поки що відмовилися.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: вузы, кабмин, новини Харкова, образование, обьединение, УИПА, ХНУ им. В.Н. Каразина;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2024 в 07:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Кабміні нарешті офіційно прокоментували заплановане об’єднання двох вишів у Харкові: Українську інженерно-педагогічну академію приєднають до ХНУ ім. В.Н. Каразіна".