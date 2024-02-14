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Объединение вузов в Харькове: Кабмин пояснил, что не так с УИПА

Общество 07:45   14.02.2024
Оксана Горун
Объединение вузов в Харькове: Кабмин пояснил, что не так с УИПА Фото: Виктория Якименко

В Кабмине наконец-то официально прокомментировали запланированное объединение двух вузов в Харькове: Украинскую инженерно-педагогическую академию присоединят к ХНУ им. В.Н. Каразина.

Распоряжение о реорганизации УИПА Кабинет министров принял 13 февраля, проинформировала пресс-служба правительства.

«Это означает, что академию вскоре присоединят к одному из признанных лидеров украинского высшего образования – Харьковскому национальному университету имени В.Н. Каразина (ХНУ)», — уточнили в Кабмине.

Там объяснили и причины, по которым решили ликвидировать УИПА как самостоятельную единицу. Чиновники отметили: развитие профессионально-технического образования, мастеров для которого готовит харьковский вуз, действительно приоритет для государства. Но есть НО.

«Нехватка ресурсов не позволяет УИПА развивать это направление полноценно, толкая к внедрению непрофильных специальностей и размытию миссии академии», — считают в Кабмине.

По замыслу, присоединившись к ХНУ, инженерно-педагогическая академия сосредоточится именно на той миссии, ради которой вуз создавали.  Также пресс-служба Кабмина отметила, что в целом модернизация вузов в Украине направлена на создание «мощных университетов».

Ранее в комментарии МГ «Объектив» проректор ХНУ им. В.Н. Каразина Анатолий Бабичев напомнил, что к университету и до полномасштабного вторжения РФ присоединяли другие вузы Харькова. Такая судьба уже постигла Институт государственного управления и Институт банковского дела.

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«Было нелегко, – признал Бабичев. – С банковским институтом мы только в конце 2023 года завершили процедуру оформления имущественных отношений, передачи помещений. Поэтому сказать, что мы очень хотим кого-то присоединить – нет, точно такого нет. Потому что понимаем, что университет получит от этого некоторые, скажем так, минусы. Но как государство сочтет нужным, так мы и сделаем».

Среди обсуждавшихся планов слияния было и присоединения к ХНУ им. Каразина педагогического университета им. Сковороды. Однако на фоне протеста коллектива вуза от этого решения пока отказались.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 февраля 2024 в 07:45;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Кабмине наконец-то официально прокомментировали запланированное объединение двух вузов в Харькове: Украинскую инженерно-педагогическую академию присоединят к ХНУ им. В.Н. Каразина".