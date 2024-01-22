Вузы Харькова в войну увеличили набор и открыли представительства за границей

Почему не стоит «хоронить» Харьков как студенческую столицу и как «военный опыт» в перспективе повысит популярность вузов – в материале МГ «Объектив».

Харьков, много десятилетий привлекавший студентов со всей Украины, имел все шансы потерять этот статус из-за полномасштабной войны. Спасаясь от бомбардировок армии РФ, из города бежали иностранные и украинские студенты и их преподаватели с семьями. Оправившись от шока, весной 2022 года университеты возобновили обучение онлайн. И стали размышлять, как сохранить ученых и студентов, которых война разбросала по всему миру. Результат превзошел ожидания – в прошлом году в харьковские вузы поступило больше студентов, чем в довоенном 2021-м. А некоторые университеты даже открыли представительства своих факультетов за границей и набирают студентов среди украинских беженцев.

Двойные дипломы для беженцев

«Я поехал в Магдебург, потому что это невероятный шанс!» – с восторгом говорит 18-летний Роман Бондар. Молодой человек, которому уже дважды пришлось бежать от войны (сначала ребенком из Донецка, а в 2022 году уже из Киева), сегодня учится в Университете Отто фон Герике по программе двойных дипломов для украинских беженцев в Германии. Эту программу Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» открыл с немецкими коллегами в 2022 году – чтобы помочь украинской молодежи за рубежом.

Если бы не эта программа, парню пришлось бы сначала изучать немецкий до уровня С1, затем заканчивать 13-й класс местной школы. И только тогда он смог бы поступать в университет. С такими сложностями сталкиваются все украинские выпускники за рубежом, ведь обучение в европейских школах, необходимое для поступления в вуз, длится дольше, чем на родине. И для них украинские вузы, открывшие представительства факультетов в странах ЕС и принимающие по результатам НМТ и ВНО – настоящий подарок судьбы.

Роман – один из 38 студентов, которые в октябре 2023 года начали учиться по программе двойных дипломов DSG:2. Студентов второго курса НТУ «ХПИ» зачислили в немецкий вуз на первый курс, и если они будут успешно учиться, то получат по окончании два диплома бакалавра – Харьковского политеха и OVGU. 18 будущих инженеров изучают электротехнику, 15 студентов – химическую сферу, пятеро выбрали машиностроение.

«Сейчас мы работаем с уже следующим курсом студентов, зачисленных в 2023 году. Первый год они занимаются в онлайн-формате в НТУ «ХПИ» и готовятся, чтобы в октябре 2024-го начать обучение так же в Магдебурге. Их 214 – столько же, как и в прошлом году. Но мы рассчитываем, что в этом году в Магдебургский университет зачислят 70-80 студентов», — говорит руководитель Немецкого образовательного центра Харьковского политеха Денис Мешков.

Европейская стипендия за обучение в «ХПИ»

В прошлом году не все студенты 1-го курса вовремя получили языковой сертификат, подтверждающий знание немецкого на уровне B1, и это помешало им учиться в Магдебургском университете. Также не все приглашенные отважились переезжать в Саксонию-Анхальт из той федеральной земли Германии, где они оказались вместе с семьей после бегства от войны. Ребят остановило то, что когда студент начинает учиться в университете, он не получает социальные выплаты от государства. То есть украинским беженцам было бы не за что и где жить.

«Это важный аспект, из-за которого мы потеряли много студентов. Но уже когда программа заработала, и наши студенты начали свое обучение в Магдебурге, им сообщили, что университет нашел возможность выплатить стипендию в размере от 800 до 1100 евро в месяц в зависимости от их успешности именно в Харьковском политехе», — рассказал Денис Мешков.

А вдобавок каждый украинский студент-беженец получил жилье в студенческом общежитии немецкого университета.

«Со стипендии я плачу за общежитие от университета – €320 евро за 20 м² – аренду, коммунальные платежи и за интернет. У меня комната, маленькая кухня, туалет, душ. Минимальная цена, которую я видел за однокомнатную квартиру – €350-400 плюс еще €200 за коммуналку и интернет», — сравнивает Роман.

После обучения каждый студент должен в течение 25 лет выплатить половину суммы, которую Германия предоставляет во время обучения. Но так далеко парень не заглядывает. Об обучении в Магдебургском университете молодой человек говорит, что электротехнику и физику преподают так, что хочется слушать и слушать.

В НТУ «ХПИ» программой двойных дипломов с иностранным университетом гордятся – пока в этом направлении украинские вузы делают первые шаги. Добавили позитива и результаты прошлогодней вступительной кампании, во время которой в «ХПИ» зачислили 5131 студента – по сравнению с 4233 в 2021 году. И хотя половина из пришедших за дипломом политеха – магистры, это дает большую надежду на выживание.

В Каразинском университете продолжают набирать иностранцев

Также увеличился набор студентов в 2023 году и в ХНУ им. Каразина. Если летом 2022-го в университет поступило около 3 тысяч абитуриентов, в 2023-м их было уже более 5 тысяч.

«До войны, считая всех слушателей, у нас учились более 22 тысяч студентов, из которых 5 тысяч – иностранцы. Сейчас получают образование более 17 тысяч студентов. Неплохая цифра как для прифронтового города», — с оптимизмом резюмирует проректор университета Анатолий Бабичев.

Нет оттока студентов, подобного тому, что произошел в первый год войны, когда молодежь переводилась в другие вузы на западе или в центре Украины или вообще бросала учебу.

Пары и экзамены, как во всех харьковских вузах и школах, проходят онлайн – во-первых, многие студенты за пределами города и даже страны. Во-вторых, в университете есть укрытия, но их недостаточно, чтобы переместить туда все аудитории и лаборатории и вывести всех студентов на пары. Но даже при таких условиях знания и дипломы, которые можно получить в Каразина, остаются привлекательными, и не только среди украинцев – в этом году в вуз поступили около тысячи иностранных студентов.

«Если до войны они в основном учились на медицинском или экономическом факультетах, теперь иностранцы начали поступать на дистанционное обучение по математике, физике, химии. В прошлом году у нас появилось достаточно студентов из Китая, потому что там на официальном уровне признали онлайн-образование. Есть еще представители африканских и арабских стран. Студенты из Индии почти не поступали в этом году, но остаются начавшие обучение раньше», — перечислил проректор.

А медицинский факультет, который больше всего потерял из-за оттока иностранцев, сейчас активно предоставляет последипломное образование украинским врачам.

География студентов – вся Украина

Что касается других факультетов Каразинского, то четыре из них – факультет математики и информатики, бизнес-школа, философский и биологический факультеты – летом 2022-го открыли свое представительство в Мюнхене на базе культурного центра GOROD.

Причина – после полномасштабного вторжения в столице Баварии оказалось несколько десятков преподавателей Каразинского университета. И тогда же возникла идея организовать занятия для некоторых факультетов в смешанном или очном формате, рассказывает Марина Кравченко, кандидат биологических наук и доцент кафедры зоологии и экологии животных, которая руководит представительством биофака в Мюнхене.

В первый год войны четыре факультета набрали на обучение 135 студентов среди украинских беженцев. Летом 2023-го – уже 147 студентов вступили в представительство Каразинского в Мюнхене.

«География студентов – вся Украина. Это дети, сдававшие НМТ в Евросоюзе и поступавшие непосредственно сюда. Также у нас есть студенты, которые начинали учиться в Украине, Харькове, а затем решили, что хотели бы получать образование очно или в смешанной форме и переехали в Германию, получили временную защиту, чтобы учиться в университете в Мюнхене», — рассказала доцентка биофака .

В представительстве вуза очно учатся живущие в Мюнхене и поблизости. А смешанная учеба – для студентов, которые приезжают в Баварию из другого уголка Германии или из другой страны ЕС.

«Обучение на биофаке требует, чтобы студент работал в лабораториях, умел пользоваться микроскопом. Поэтому на биофаке три недели в месяц студенты учатся дистанционно – а на одну неделю съезжаются в Мюнхен, где живут на территории культур-центра и проходят практические занятия по биологии и химии на базе Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана», – пояснила Кравченко.

По окончанию все студенты, обучающиеся в Мюнхене, получат дипломы Каразинского университета. А вот математический факультет вуза пошел немного дальше и смог оформить программу, по которой выпускники, кроме украинского, будут иметь немецкий диплом.

«Сейчас семь студентов-каразинцев едут в Ульмский университет, это также Бавария, на обучение по программе двойных дипломов», — отметила Кравченко.

Слияние и укрупнение – одна из возможных перспектив вузов

Помимо развития онлайн и зарубежного образования тенденцией «военного времени» в Харькове может стать сокращение количества вузов. При этом речь не идет не о том, что исчезнут какие-либо профили обучения – только о слиянии и укрупнении. Подобные процессы уже прошли с несколькими харьковскими университетами еще до полномасштабного вторжения РФ. Так к ХНУ им. В.Н. Каразина ранее уже присоединили Институт государственного управления и Институт банковского дела.

«Было нелегко, – признает проректор Бабичев. – С банковским институтом мы только в конце 2023 года завершили процедуру оформления имущественных отношений, передачи помещений. Поэтому сказать, что мы очень хотим кого-то присоединить – нет, точно такого нет. Потому что понимаем, что университет получит от этого некоторые, скажем так, минусы. Но как государство сочтет нужным, так мы и сделаем».

Сейчас «государство считает нужным» присоединить к Каразина Инженерно-педагогическую академию и педагогический университет им. Г.С. Сковороды. Однако коллективы этих вузов в штыки восприняли такие перспективы. По имеющейся информации, Минобразования в 2024 году «передумало» объединять ХНУ и ХНПУ. Судьбу Инженерно-педагогической академии еще решают.

Набор студентов в Харькове вырос

Неожиданные положительные тенденции, которые отмечают в ведущих вузах Харькова, на самом деле присущи высшему образованию города в целом. Об этом говорят данные статистики, предоставленные МГ «Объектив» Харьковской областной военной администрацией. Так, в 2023 году вузы Харькова в общей сложности набрали 47,8 тысячи студентов. Для сравнения – в последний год перед войной, летом 2021 года, набор составил 42,2 тысячи. Количество специалистов, которых сейчас готовят харьковские вузы, – 122,6 тысячи. Причем в первый «полноценно военный» учебный год – 2022/2023 образование в Харькове получали 12,6 тыс. иностранцев.

Так что энтузиасты высшего образования Харькова не склонны впадать в депрессию. Более того – считают, что «экстремальный опыт», который получила высшая школа, пригодится и в мирные времена. В частности, программы двойных дипломов повысят престиж и популярность вузов. А представительства за границей углубят научные и образовательные связи.

Материал подготовлен при поддержке ОО «ИнтерНьюз»

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