Почти половина поступивших в ХНУ — не из Харькова — проректор (видео)

Общество 22:00   31.08.2025
Елена Нагорная
Оксана Горун
55% первокурсников университета им. Каразина, поступивших в 2025 году, — харьковчане. Остальные — представители других украинских регионов.

Такие данные МГ «Объектив» сообщил проректор Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина Анатолий Бабичев.

«Надо понимать, что у нас раньше примерно так и было – харьковчан было не больше 50%, где-то 40%, все остальные были из других регионов», — отметил он.

По оценкам Бабичева, более половины студентов-харьковчан находятся в городе — порядка семи-восьми тысяч человек.

«Что касается иностранцев, то, к сожалению, пока (поступивших на первый курс — Ред.) нет, но для иностранцев вступительная кампания продолжается. У нас есть остатки иностранцев, несколько сотен учащихся, которые поступают на магистерские программы. Сейчас наше управление международных отношений и институт международного образования активно работают для того, чтобы иностранцы поступили на обучение в университет в этом году. Прием там до декабря, поэтому время еще есть», — пояснил Бабичев.

Смотрите в сюжете МГ «Объектив»: В Харькове будут подземные вузы? Что происходит в университете Каразина 📹

Он также сообщил, что университет предоставляет места в общежитиях для иногородних студентов.

«У нас есть места в общежитии, поэтому — пожалуйста. Какая-то часть студентов сегодня находится в общежитии. Всех желающих на данный момент мы полностью удовлетворяем. А в случае необходимости кому-то приехать, мы, конечно, найдем места», — заверил проректор.

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
