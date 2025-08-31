Почти половина поступивших в ХНУ — не из Харькова — проректор (видео)
55% первокурсников университета им. Каразина, поступивших в 2025 году, — харьковчане. Остальные — представители других украинских регионов.
Такие данные МГ «Объектив» сообщил проректор Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина Анатолий Бабичев.
«Надо понимать, что у нас раньше примерно так и было – харьковчан было не больше 50%, где-то 40%, все остальные были из других регионов», — отметил он.
По оценкам Бабичева, более половины студентов-харьковчан находятся в городе — порядка семи-восьми тысяч человек.
«Что касается иностранцев, то, к сожалению, пока (поступивших на первый курс — Ред.) нет, но для иностранцев вступительная кампания продолжается. У нас есть остатки иностранцев, несколько сотен учащихся, которые поступают на магистерские программы. Сейчас наше управление международных отношений и институт международного образования активно работают для того, чтобы иностранцы поступили на обучение в университет в этом году. Прием там до декабря, поэтому время еще есть», — пояснил Бабичев.
Он также сообщил, что университет предоставляет места в общежитиях для иногородних студентов.
«У нас есть места в общежитии, поэтому — пожалуйста. Какая-то часть студентов сегодня находится в общежитии. Всех желающих на данный момент мы полностью удовлетворяем. А в случае необходимости кому-то приехать, мы, конечно, найдем места», — заверил проректор.
