«Математика должна быть» — проректор ХНУ об идее внести изменения в НМТ 📹

Выпускники, провалив один из трех обязательных предметов НМТ, не могут поступить ни в один вуз. Причем гуманитариев часто подводит математика, а «технарей» — история.

Провалившись в Украине, абитуриенты часто уезжают поступать за границу — и на Родину уже не возвращаются. О проблеме в интервью МГ «Объектив» рассказала директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко. Она считает, что в НМТ необходимо вносить изменения, и вместе с директорами харьковских школ намерена выступить с такой инициативой.

Что думают о правилах НМТ и потере части абитуриентов в вузах Харькова, мы спросили проректора ХНУ им. В.Н. Каразина Анатолия Бабичева.

«Действительно, есть значительная часть абитуриентов, выпускников школ, которые могут не сдать один из четырех экзаменов НМТ. Как правило, это в последние годы математика. Потому, конечно, мы видим таких детей. Сейчас не помню статистику, но кажется до 20% не сдавших математику. У них, по сути, нет шанса поступить на обучение в вуз. Есть часть таких учащихся. Нужно ли вносить изменения (в правила проведения НМТ — Ред.) или нет, это дискуссионный вопрос. Я как математик могу сказать, что математика должна быть. Я знаю, что идут дискуссии, нужна ли математика для творческих заведений высшего образования или спортивных заведений и специальностей. Может быть, и нет. Нужно, чтобы эксперты могли этот вопрос обсудить. Я считаю, что, в принципе, минимальное количество знаний по математике должно быть. Иначе дети прямо в школе не будут учить математику. А это проблема, потому что мы наблюдаем снижение уровня знаний в количественном показателе именно по математике», — подчеркнул Бабичев.

Он отметил, что уровень знаний математики снижается даже у тех абитуриентов, которые поступают на естественные специальности и IT-направление.

«Это не очень высокие баллы. Это может, конечно, отражаться на уровне обучения уже в университете. Поэтому очень важно сохранить математику. Почему? Потому что все вопросы восстановления страны, обороноспособности страны — они все равно идут через естественные дисциплины. Если ты не знаешь математику, то очень трудно себя каким-либо образом реализовать», — убеждает проректор университета Каразина.

Бабичев согласился с утверждением, что часть выпускников, провалившись на НМТ в Украине, уезжает поступать за границу.

«Это верно. За рубежом результаты НМТ не нужны. Но за границей тоже есть свои нюансы, которые сейчас, например, есть в Польше, где необходимо знание польского языка — иметь сертификат, чтобы поступить на бесплатное обучение в польские университеты», — напомнил он.