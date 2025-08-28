“Математика має бути” – проректор ХНУ про ідею внести зміни до НМТ 📹

Випускники, проваливши один із трьох обов’язкових предметів НМТ, не можуть вступити до жодного вишу. Причому гуманітаріїв часто підводить математика, а “технарів” – історія.

Провалившись в Україні, абітурієнти часто їдуть вступати за кордон – і на Батьківщину вже не повертаються. Про проблему в інтерв’ю МГ “Об’єктив” розповіла директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко. Вона вважає, що до НМТ необхідно вносити зміни, і разом із директорами харківських шкіл має намір виступити з такою ініціативою.

Що думають про правила НМТ та втрату частини абітурієнтів у вишах Харкова, ми запитали проректора ХНУ ім. В.Н. Каразіна Анатолія Бабічева.

“Дійсно є значна частина абітурієнтів, випускників шкіл, які можуть не скласти один із чотирьох іспитів НМТ. Зазвичай, це останніми роками математика. Тому, звичайно, ми бачимо таких дітей. Зараз не пам’ятаю статистику, але здається до 20% тих, які не склали математику. У них, по суті, немає шансу вступити на навчання до закладу вищої освіти. Тому є частина таких учнів. Чи потрібно вносити зміни (в правила проведення НМТ – Ред.), чи ні, це дискусійне питання. Я як математик можу сказати, що математика повинна бути. Я знаю, що йдуть дискусії, чи потрібна математика для творчих закладів вищої освіти, чи спортивних закладів і спеціальностей. Можливо, й ні. Треба, щоб експерти могли це питання обговорити. Я вважаю, що, в принципі, мінімальна кількість знань з математики повинна бути. Інакше діти просто в школі не будуть вивчати математику. А це є проблемою, тому що ми спостерігаємо зниження рівня знань у кількісному показнику саме з математики”, – підкреслив Бабічев.

Він зазначив, що рівень знань із математики знижується навіть у тих абітурієнтів, які вступають на природничі спеціальності та IT-напрямок.

“Це не дуже високі бали. Це може, звичайно, відображатися на рівні навчання вже в університеті, тому що недостатньо вивчили математику. Тому вкрай важливо зберегти математику. Чому? Тому що всі питання відновлення країни, обороноздатності країни, вони все одно йдуть через природничі дисципліни. Якщо ти не знаєш математику, то дуже важко себе якимось чином зреалізувати”, – переконує проректор університету.

Бабичев погодився із твердженням, що частина випускників, провалившись на НМТ в Україні, їде поступати за кордон.

“Це правда. За кордоном результати НМТ не потрібні, але за кордоном теж є свої нюанси, які зараз, наприклад, є в Польщі, де необхідно знання польської мови – треба мати сертифікат для того, щоб вступити на безплатне навчання в польських університетах”, – нагадав він.