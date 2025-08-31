Зріс набір студентів на фізику в Харкові: які ще спеціальності популярні
Проректор ХНУ ім. В.М. Каразіна Анатолій Бабичев поділився з МГ “Об’єктив” інформацією про результати набору студентів у 2025 році.
“Більше тисячі осіб сьогодні вступило на бакалаврську програму до університету за бюджетною формою навчання. Це найбільший показник в Харківській області. Він приблизно відповідає рівню минулого року. Це означає, що середні бали абітурієнтів, які вступили на бюджет, вони приблизно такі самі, як і минулого року, тому що конкурс при вступі загальний по країні. І майже та сама кількість бюджетних місць каже про те, що рівень майже той самий”, – пояснив Бабічев.
Він зазначив, що перелік найпопулярніших спеціальностей залишається практично незмінним. Проте, є дуже позитивна тенденція.
“Найпопулярніші спеціальності й освітні програми, в принципі, такі, як завжди. Можна згадати право, міжнародні відносини, міжнародні економічні відносини, це іноземні мови, це, звичайно, психологія – на першому місці, мабуть. Це, звичайно, IT-напрям. Хочу сказати, що вперше ми маємо зростання набору студентів на фізико-технічний факультет, на спеціальність “Прикладна фізика”. Це дуже важливо і для університету, і для нашої країни в цілому“, – наголосив проректор.
