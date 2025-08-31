Live
  • Вс 31.08.2025
  • Харьков  +32°С
  • USD 41.26
  • EUR 48.13

Вырос набор студентов на физику в Харькове: какие еще специальности популярны

Общество 14:01   31.08.2025
Елена Нагорная
Оксана Горун
Вырос набор студентов на физику в Харькове: какие еще специальности популярны Фото: Иван Самков/Pexels

Проректор ХНУ им. В.Н. Каразина Анатолий Бабичев поделился с МГ «Объектив» информацией о результатах набора студентов в 2025 году.

«Более тысячи человек поступило на бакалаврскую программу в университет по бюджетной форме обучения. Это самый большой показатель в Харьковской области. Он примерно соответствует уровню прошлого года. Это означает, что средние баллы поступивших на бюджет абитуриентов примерно такие же, как и в прошлом году, потому что конкурс при поступлении общий по стране. И почти то же количество бюджетных мест говорит о том, что уровень почти тот же», — объяснил Бабичев.

Он отметил, что перечень наиболее популярных специальностей остается практически неизменным. Однако есть очень позитивная тенденция.

Читайте также: “Математика должна быть” – проректор ХНУ об идее внести изменения в НМТ 📹

«Самые популярные специальности и образовательные программы, в принципе, такие как обычно. Можно упомянуть право, международные отношения, международные экономические отношения, это иностранные языки, это, конечно, психология – на первом месте, пожалуй. Это, конечно, IT-направление. Хочу сказать, что впервые у нас есть рост набора студентов на физико-технический факультет, на специальность «Прикладная физика». Это очень важно и для университета и для нашей страны в целом», — подчеркнул проректор.

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
Популярно
Генштаб назвал заявления РФ о «зоне безопасноти» в Харьковской области фейком
Генштаб назвал заявления РФ о «зоне безопасноти» в Харьковской области фейком
31.08.2025, 09:42
Новости Харькова — главное 31 августа: раненый в Купянске, заявление Генштаба
Новости Харькова — главное 31 августа: раненый в Купянске, заявление Генштаба
31.08.2025, 11:38
Сегодня ночью будет опасно – чего ждать, рассказали синоптики
Сегодня ночью будет опасно – чего ждать, рассказали синоптики
30.08.2025, 20:45
Сегодня 31 августа: какой праздник и день в истории
Сегодня 31 августа: какой праздник и день в истории
31.08.2025, 06:00
В Харькове будут подземные вузы? Что происходит в университете Каразина 📹
В Харькове будут подземные вузы? Что происходит в университете Каразина 📹
29.08.2025, 19:10
Оккупанты ударили по машине в Купянске: ранен гражданский
Оккупанты ударили по машине в Купянске: ранен гражданский
31.08.2025, 11:27

Новости по теме:

20:41
«Математика должна быть» — проректор ХНУ об идее внести изменения в НМТ 📹
19:28
«Трудно выбрать Харьков для обучения» — сколько абитуриентов ждут в ХНУ
18:39
В Харькове абитуриенты игнорируют специальности с большими зарплатами: почему
17:10
Сколько студентов осталось в Харьковском университете: изменения из-за войны
12:12
В Харькове срочно готовят топографов: «Google Maps не работает в окопах»

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Вырос набор студентов на физику в Харькове: какие еще специальности популярны»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 31 августа 2025 в 14:01;

  • Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Проректор ХНУ им. В.Н. Каразина Анатолий Бабичев поделился с МГ «Объектив» информацией о результатах набора студентов в 2025 году".