Вырос набор студентов на физику в Харькове: какие еще специальности популярны

Проректор ХНУ им. В.Н. Каразина Анатолий Бабичев поделился с МГ «Объектив» информацией о результатах набора студентов в 2025 году.

«Более тысячи человек поступило на бакалаврскую программу в университет по бюджетной форме обучения. Это самый большой показатель в Харьковской области. Он примерно соответствует уровню прошлого года. Это означает, что средние баллы поступивших на бюджет абитуриентов примерно такие же, как и в прошлом году, потому что конкурс при поступлении общий по стране. И почти то же количество бюджетных мест говорит о том, что уровень почти тот же», — объяснил Бабичев.

Он отметил, что перечень наиболее популярных специальностей остается практически неизменным. Однако есть очень позитивная тенденция.

«Самые популярные специальности и образовательные программы, в принципе, такие как обычно. Можно упомянуть право, международные отношения, международные экономические отношения, это иностранные языки, это, конечно, психология – на первом месте, пожалуй. Это, конечно, IT-направление. Хочу сказать, что впервые у нас есть рост набора студентов на физико-технический факультет, на специальность «Прикладная физика». Это очень важно и для университета и для нашей страны в целом», — подчеркнул проректор.