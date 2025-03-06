В Харькове абитуриенты игнорируют специальности с большими зарплатами: почему

Спрос работодателей на специалистов частично не совпадает с выбором профилей обучения, который делают абитуриенты. «Перекос» касается естественных наук, рассказали в ХНУ им. В.Н. Каразина.

«У нас проблемы с физиками, химиками, биологами, математиками. Их практически не осталось в стране… Мы постепенно теряем интерес среди абитуриентов на специальности этого профиля. Но это те и научные знания и специальности, которые крайне важны для нашей Украины. В тому числе тут подвязаны вопросы и обороноспособности. Это очень важно, мы этим занимаемся, но хочется значительно актуализировать этот процесс», — поделился с МГ «Объектив» проректор ХНУ им. В.Н. Каразина Анатолий Бабичев.

При этом, по его данным, в государстве сейчас большой спрос именно на специалистов в области математики и естественных наук.

«Биологи, биохимики – очередь стоит, потому что это на самом деле исследования, лабораторная диагностика. В том числе биологи многие работают в учреждениях здравоохранения, потому что всей диагностикой, изучением ситуации с человеком занимаются именно специалисты-биологи. И их действительно сегодня не хватает… Мы упомянули о химии. 100% выпускников-химиков трудоустроены на предприятиях всей Украины: Киева, Харькова. Это и фармацевтическая отрасль, это и химическая промышленность, это предприятия, которые работают в Украине, но частично являются иностранными. Взяли бы и 200% на работу, будь они в наличии — с очень приличной заработной платой, гораздо больше средней по стране», — привел примеры Бабичев.

В частности, он сообщил, что 90% химиков-выпускников Каразинского университета работают в киевской фирме «Enamine Ltd».

«Они нам очень сильно помогли в войну. Потому что у нас отчасти офлайн-образование. Потому что для медиков и естествоиспытателей невозможно все сделать онлайн. Да, у нас не хватает безопасных пространств. Но все лаборатории, которые возможно, где мы смогли найти средства и оборудовать, перенесены в полуподвальные, подвальные безопасные помещения. Что сделал «Enamine»? Он просто пригласил всех студентов к себе в лаборатории, дал бесплатно общежитие с питанием, свои лаборатории для очного обучения. Дети до 13 часов с нашими преподавателями там учатся, после 14 часов они идут работать, еще и зарабатывают. У нас из-за границы вернулись ради такого предложения», — поделился проректор.

Еще 10% выпускников-химиков, по словам Бабичева, — в фармацевтическом бизнесе. Так, на сто процентов харьковскими химиками укомплектован отдел экспериментальных исследований известной украинской фармацевтической компании — «Фармак».

Несмотря на хорошие перспективы зарплат и трудоустройства, конкурсы на факультеты естественных наук остаются низкими, констатировал проректор. Он предположил, в чем причина.

«Небольшие конкурсы. У нас не полностью все места государственного заказа занимаются. Потому что, к сожалению, онлайн-образование, в том числе школьное, не дает возможности раскрыться и понять интерес химии, биологии, физики, математики… Очень трудно из телевизора сказать, что химия или биология может быть интересной. И что можно сделать карьеру, и что можно получить очень большую заработную плату – гораздо больше, чем менеджер, управляющий чем-то и так далее», — считает специалист.