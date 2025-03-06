В Харькове срочно готовят топографов: «Google Maps не работает в окопах»
Проректор ХНУ им. В.Н. Каразина Анатолий Бабичев во время круглого стола в Харькове рассказал о повышенном спросе на обучение топографии и ряду других специальностей «для войны».
«Извините, даже про топографию (до войны — Ред.) никто не думал – топографию оставили изучать только в Киеве и в Харькове (в университете Шевченко и в нашем университете). Но 2022-й год показал, что Google Maps не работает в окопах, и многое было проиграно благодаря тому, что никто не умел пользоваться картами. И у нас сейчас очередь стоит на краткосрочные программы – научиться», — поделился Бабичев.
Он отметил, что в Каразинском университете действует сейчас почти 400 краткосрочных сертификатных программ. И многие из них — это именно реакция на необходимость в специалистах «для войны».
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«Активно пошли программы медицинской направленности, психологии, безумный спрос на иностранные языки: military english (военный английский — Ред.), law english (юридический английский — Ред.) и так далее», — сообщил проректор по научно-педагогической работе ХНУ.
В комментарии МГ «Объектив» Анатолий Бабичев уточнил, что высокий запрос у работодателей сейчас в принципе на многие специальности геолого-географического факультета.
«Специалистов по региональному развитию, социально-экономическая география – это те, которые специалисты по восстановлению территории страны. Это программы метеорологических исследований, это программы геологии, это программы картографии или топографии и геодезии. В рамках восстановления страны этих специалистов сегодня просто не хватает, поэтому мы сегодня ввели ряд краткосрочных программ, это не бакалаврская и не магистерская, а за три-пять месяцев могут дать определенные знания и компетенции в изучении этого вопроса», — поделился проректор ХНУ.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Бабичев, война, география, карты, новости Харькова, образование, ХНУ им. В.Н. Каразина;
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- • Дата публикации материала: 6 марта 2025 в 12:12;
Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Проректор ХНУ им. В.Н. Каразина Анатолий Бабичев во время круглого стола в Харькове рассказал о повышенном спросе на обучение топографии и ряду других специальностей «для войны»".