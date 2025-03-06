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У Харкові терміново готують топографів: “Google Maps не працює в окопах”

Суспільство 12:12   06.03.2025
Олена Нагорна
Оксана Горун
У Харкові терміново готують топографів: “Google Maps не працює в окопах” Фото: NegativeSpace

Проректор ХНУ ім. В.Н. Каразіна Анатолій Бабічев під час круглого столу в Харкові розповів про підвищений попит на навчання топографії та низці інших спеціальностей “для війни”.

“Вибачте, навіть про топографію (до війни – Ред.) ніхто не думав. Топографію залишили вивчати лише в Києві та в Харкові (в університеті Шевченка і в нашому університеті). Але 2022-й рік показав, що Google Maps не працює в окопах, і багато чого насправді було програно завдяки тому, що ніхто не вмів користуватися картами. І в нас зараз черга стоїть на короткотермінові програми – навчитися”, – поділився Бабічев.

Він зазначив, що в Каразінському університеті діє зараз майже 400 короткотермінових сертифікатних програм. І багато з них – це саме реакція на необхідність у фахівцях “для війни”.

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“Активно пішли програми медичного спрямування, психології, шалений попит на іноземні мови: military english (військова англійська – Ред.), law english (юридична англійська – Ред.) і так далі”, – повідомив проректор з науково-педагогічної роботи ХНУ.

У коментарі МГ “Об’єктив” Анатолій Бабічев уточнив, що високий запит у роботодавців зараз у принципі на значну кількість спеціальностей геолого-географічного факультету.

Фахівців із регіонального розвитку, соціально-економічна географія – це ті, які фахівці з відновлення території країни. Це програми метеорологічних досліджень, це програми геології, це програми картографії або топографії та геодезії. У рамках відновлення країни цих фахівців сьогодні просто не вистачає, тому ми сьогодні запровадили низку короткотермінових програм, це не бакалаврська, не магістерська, а за три-п’ять місяців можуть дати певні знання та компетенції у вивченні цього питання“, — поділився проректор ХНУ.

Автор: Олена Нагорна, Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2025 в 12:12;

  • Кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Проректор ХНУ ім. В.Н. Каразіна Анатолій Бабічев під час круглого столу в Харкові розповів про підвищений попит на навчання топографії та низці інших спеціальностей “для війни”".