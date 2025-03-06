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Сколько студентов осталось в Харьковском университете: изменения из-за войны

Общество 17:10   06.03.2025
Оксана Горун
Сколько студентов осталось в Харьковском университете: изменения из-за войны

Через три года после начала полномасштабного вторжения РФ в ХНУ им. В.Н. Каразина продолжают поступать абитуриенты изо всех регионов. Но студентов стало меньше, за счет иностранцев.

О ситуации с набором и трудоустройством студентов рассказал во время круглого стола «Какое бизнес-образование нужно в Харьковской области?» проректор Каразинского университета Анатолий Бабичев.

«До (полномасштабной) войны университет был 24 тысяч студентов, сегодня только 18. Потому что мы были крупнейшим университетом в стране, который учил иностранных граждан. Это более 5000. Мы их почти полностью потеряли. На украинцах мы никогда не зарабатывали. Даже стоимость контракта, которая у нас 30-40 тысяч, она на самом убыточна, потому что себестоимость 60 тысяч обучения студентов. Потому что мы на украинцев никогда не ориентировались. У нас были иностранцы — благодаря их средствам мы компенсировали обучение украинцев и зарабатывали средства на развитие. Сейчас их нет. Поэтому мы вынуждены предлагать, в том числе бизнесу, гражданам, краткосрочные программы, чтобы хоть как-то компенсировать вопросы бюджета университета и, скажу так, выживание», — рассказал Бабичев.

В комментарии МГ «Объектив» он уточнил: контингент Харьковского университета до сих пор один из крупнейших в Украине.

«И мы этим гордимся. Надо понимать, что в университете жителей Харьковской области и за время до войны учились не более 35%, поэтому мы национальный университет. И сегодня, несмотря на ситуацию и близость к линии фронта, к нам продолжают поступать и учиться жители других регионов Украины, в том числе и Западной Украины», — отметил проректор по научно-педагогической работе ХНУ.

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Бабичев сообщил про еще одну нестандартную, но позитивную тенденцию, которая наметилась в последние годы.

«Появилась очень интересная цифра. Ее никогда не было: 70% студентов магистратуры работают по специальности. Всегда это было 30-40%. И главное, что эти 70% работают по тем специальностям, по которым они получают образование. Это очень серьезный показатель. И сегодня уже никто не скажет, что готовят по одной специальности, а они работают по совсем другим. Нет, большинство выбирает работу в том же направлении, в котором и учатся», — поделился проректор.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 марта 2025 в 17:10;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Через три года после начала полномасштабного вторжения РФ в ХНУ им. В.Н. Каразина продолжают поступать абитуриенты изо всех регионов. Но студентов стало меньше, за счет иностранцев".