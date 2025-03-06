Live
  • Чт 06.03.2025
  • Харків  +11°С
  • USD 41.37
  • EUR 44.25

Скільки студентів залишилося в Харківському університеті: зміни через війну

Суспільство 17:10   06.03.2025
Оксана Горун
Скільки студентів залишилося в Харківському університеті: зміни через війну

Через три роки після початку повномасштабного вторгнення РФ до ХНУ ім. В.Н. Каразіна продовжують вступати абітурієнти з усіх регіонів. Але студентів поменшало – іноземців.

Про ситуацію з набором і працевлаштуванням студентів розповів під час круглого столу “Яка бізнес-освіта потрібна в Харківській області?” проректор Каразінського університету Анатолій Бабічев.

“До (повномасштабної) війни в університеті було 24 тисячі студентів, сьогодні лише 18. Тому що ми були найбільшим університетом в країні, що мав іноземних громадян, це понад 5000. Ми їх майже повністю втратили. На українцях ми ніколи не заробляли, навіть вартість контракту, яка у нас там 30-40 тисяч, вона насправді збиткова, тому що собівартість 60 тисяч навчання студентів. Тому що ми на українців ніколи не орієнтувалися, у нас були іноземці, завдяки їхнім коштам ми компенсували навчання українців і заробляли кошти на розвиток. Зараз їх немає, тому ми вимушені пропонувати в тому числі бізнесу, громадянам, короткотермінові програми, щоб хоч якось компенсувати питання бюджету університету і, скажу так, виживання”, – розповів Бабічев.

У коментарі  МГ “Об’єктив” він уточнив: контингент Харківського університету досі один із найбільших в Україні.

“І ми цим пишаємося. Треба розуміти, що в університеті мешканців Харківської області й за часів до війни навчалося не більше 35%, тому ми національний університет. І сьогодні, попри ситуацію та близькість до лінії фронту, до нас продовжують вступати та навчатися мешканці інших регіонів України, в тому числі й Західної України”, – зазначив проректор з науково-педагогічної роботи ХНУ.

Читайте також:  Студенти в Харкові нарозхват: за якою спеціальністю полюють роботодавці

Бабічев повідомив про ще одну нестандартну, але позитивну тенденцію, яка намітилася останніми роками.

“З’явилася вкрай цікава цифра, її ніколи не було, що 70% студентів магістратури працюють за спеціальністю. Тобто завжди це було 30-40%. І головне, що ці 70% працюють за тими спеціальностями, за якими вони здобувають освіту. Це дуже серйозний показник. І сьогодні вже ніхто не скаже, що готують за однією спеціальністю, а вони працюють за зовсім іншими. Ні, більшість обирає роботу в тому самому напрямку, в якому і навчаються”, – поділився проректор.

Автор: Оксана Горун
Популярно
У Харкові замінили прапор України: чому (фото)
У Харкові замінили прапор України: чому (фото)
04.03.2025, 12:06
«Приліт» в багатоповерхівку в Харкові: бійці ДСНС розбирали конструкції (фото)
«Приліт» в багатоповерхівку в Харкові: бійці ДСНС розбирали конструкції (фото)
06.03.2025, 17:42
Чотири атаки: де штурмували військові РФ на Харківщині, розповіли в Генштабі
Чотири атаки: де штурмували військові РФ на Харківщині, розповіли в Генштабі
06.03.2025, 17:13
Скільки студентів залишилося в Харківському університеті: зміни через війну
Скільки студентів залишилося в Харківському університеті: зміни через війну
06.03.2025, 17:10
Злиття вишів у Харкові: що залишилося від УІПА та які плани на педагогічний
Злиття вишів у Харкові: що залишилося від УІПА та які плани на педагогічний
05.03.2025, 18:13
Терехов у відрядженні – шукає інвесторів у країні, меншій за Харківщину
Терехов у відрядженні – шукає інвесторів у країні, меншій за Харківщину
05.03.2025, 19:38

Новини за темою:

12:12
У Харкові терміново готують топографів: “Google Maps не працює в окопах”
19:20
Студенти в Харкові нарозхват: за якою спеціальністю полюють роботодавці
18:13
Злиття вишів у Харкові: що залишилося від УІПА та які плани на педагогічний

Ви читали новину: «Скільки студентів залишилося в Харківському університеті: зміни через війну»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2025 в 17:10;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через три роки після початку повномасштабного вторгнення РФ до ХНУ ім. В.Н. Каразіна продовжують вступати абітурієнти з усіх регіонів. Але студентів поменшало – іноземців".