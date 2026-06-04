Рідкісний трофей: на Харківщини знищили ворожий БпЛА за $400 тисяч (відео)
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Прикордонники підрозділу «Стрікс» знищили другий рідкісний ворожий розвідувальний БпЛА «Скат 450М» на Південно-Слобожанському напрямку.
«Рідкісний трофей: за весь час війни Силами оборони було збито не більше 20 таких апаратів. «Скат 450М» є однією з ключових платформ противника для глибокої аеророзвідки та коригування вогню», – повідомили у Державній прикордонній службі України.
Зазначається, що орієнтовна вартість такого БпЛА – близько $400 000.
Відео: ДПСУ
Нагадаємо, наприкінці квітні підрозділ «Стрікс» знищив групу ворожих БпЛА типу «Молния» на Південно-Слобожанському напрямку. Захисники кажуть: ці дрони ворог застосовує для атак на позиції Сил оборони України та терору мирного населення на Харківщині.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: БПЛА, гпсу, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2026 в 13:04;