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Рідкісний трофей: на Харківщини знищили ворожий БпЛА за $400 тисяч (відео)

Фронт 13:04   04.06.2026
Вікторія Яковенко
Рідкісний трофей: на Харківщини знищили ворожий БпЛА за $400 тисяч (відео) Скриншот

Прикордонники підрозділу «Стрікс» знищили другий рідкісний ворожий розвідувальний БпЛА «Скат 450М» на Південно-Слобожанському напрямку.

«Рідкісний трофей: за весь час війни Силами оборони було збито не більше 20 таких апаратів. «Скат 450М» є однією з ключових платформ противника для глибокої аеророзвідки та коригування вогню», – повідомили у Державній прикордонній службі України.

Зазначається, що орієнтовна вартість такого БпЛА – близько $400 000.

Відео: ДПСУ

Нагадаємо, наприкінці квітні підрозділ «Стрікс» знищив групу ворожих БпЛА типу «Молния» на Південно-Слобожанському напрямку. Захисники кажуть: ці дрони ворог застосовує для атак на позиції Сил оборони України та терору мирного населення на Харківщині.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2026 в 13:04;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники підрозділу «Стрікс» знищили другий рідкісний ворожий розвідувальний БпЛА «Скат 450М» на Південно-Слобожанському напрямку.".