Редкий трофей: на Харьковщине уничтожили вражеский БпЛА за $400 тысяч (видео)

Пограничники подразделения «Стрикс» уничтожили второй редкий вражеский разведывательный БпЛА «Скат 450М» на Южно-Слобожанском направлении.

«Редкий трофей: за все время войны Силами обороны было сбито не более 20 таких аппаратов. «Скат 450М» является одной из ключевых платформ противника для глубокой аэроразведки и корректировки огня», – сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Отмечается, что ориентировочная стоимость такого БпЛА – около $400 000.

Видео: ГПСУ

Напомним, в конце апреля подразделение «Стрикс» уничтожило группу вражеских БпЛА типа «Молния» на Южно-Слобожанском направлении. Защитники говорят: эти дроны враг применяет для атак на позиции Сил обороны Украины и террора мирного населения Харьковщины.

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