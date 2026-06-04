Редкий трофей: на Харьковщине уничтожили вражеский БпЛА за $400 тысяч (видео)
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Пограничники подразделения «Стрикс» уничтожили второй редкий вражеский разведывательный БпЛА «Скат 450М» на Южно-Слобожанском направлении.
«Редкий трофей: за все время войны Силами обороны было сбито не более 20 таких аппаратов. «Скат 450М» является одной из ключевых платформ противника для глубокой аэроразведки и корректировки огня», – сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Отмечается, что ориентировочная стоимость такого БпЛА – около $400 000.
Видео: ГПСУ
Напомним, в конце апреля подразделение «Стрикс» уничтожило группу вражеских БпЛА типа «Молния» на Южно-Слобожанском направлении. Защитники говорят: эти дроны враг применяет для атак на позиции Сил обороны Украины и террора мирного населения Харьковщины.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: БПЛА, гпсу, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2026 в 13:04;