Злиття вишів у Харкові: що залишилося від УІПА та які плани на педагогічний
Подробиці про результати приєднання Української інженерно-педагогічної академії у Харкові до ХНУ ім. В.Н. Каразіна МГ “Об’єктив” розповів проректор університету Анатолій Бабічев.
“Ми пройшли процес трансформації, реформування Української інженерно-педагогічної академії, й сьогодні це стовідсотково повноцінний структурний підрозділ Харківського національного університету Каразіна. Українська інженерно-педагогічна академія існує як навчально-науковий інститут у складі нашого університету. Ті, хто бажав продовжити працювати, викладачі, залишились і працюють. Усі студенти стали студентами Харківського національного університету імені Каразіна. Продовжують навчання за тими ж самими програмами, за якими вони навчалися в Українській інженерно-педагогічній академії. Тому проблем немає, завершилися всі процеси трансформації, передачі майна, майнових прав, фінансових зобов’язань і так далі. Тобто комісія з реорганізації завершила свою роботу”, – розповів Бабічев.
Він також відповів, чи не поновлювалась дискусія щодо приєднання до Каразінського педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Рік тому це рішення обговорювали, але так і не ухвалили.
“Наразі більше питань приєднання організацій не розглядається, наскільки нам відомо“, – зазначив проректор з науково-педагогічної роботи.
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Зазначимо, що до складу ХНУ ім. В.Н. Каразіна вже “влили” кілька харківських вишів: Інститут державного управління Національної академії державного управління при президентові України, Харківський інститут банківської справи та Українську інженерно-педагогічну академію.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Бабичев, вузы, новини Харкова, объединение вузов, сковороды, ХНУ им. В.Н. Каразина;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2025 в 18:13;
Кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Подробиці про результати приєднання Української інженерно-педагогічної академії у Харкові до ХНУ ім. В.Н. Каразіна МГ “Об’єктив” розповів проректор університету Анатолій Бабічев".