Ще вісім класів відкрили в підземній школі в Новобаварському районі Харкова
У Новобаварському районі Харкова завершили будівництво другої черги підземної школи, повідомили у міськраді.
Там нагадали, що запрацювала ця підземна школа ще місяць тому. Тоді відкрили двері для учнів дев’ять навчальних кабінетів. Тепер до них додалося ще вісім.
«Зараз у школі навчається 768 учнів, і ми не плануємо збільшувати цю кількість, хоча запит великий. Наше головне завдання – дати дітям можливість здобувати освіту в безпечних умовах. Завдяки другій черзі вдалося збільшити кількість уроків, і тепер діти можуть навчатися офлайн не два-три дні, а чотири дні на тиждень», – зазначив мер Харкова Ігор Терехов.
У мерії розповіли, що після уроків у цій школі працюють гуртки, а у вихідні там навчаються діти, які готуються до школи.
Такі ж підземні школи будуються в Жихорі, на Салтівці та в Шевченківському районі. Деякі планують відкрити вже навесні, решту – до 1 вересня, уточнили у міськраді.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, новини Харкова, Новобаварский район, подземная школа;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2025 в 16:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Новобаварському районі Харкова завершили будівництво другої черги підземної школи, повідомили у міськраді.".