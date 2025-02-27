Ще вісім класів відкрили в підземній школі в Новобаварському районі Харкова

У Новобаварському районі Харкова завершили будівництво другої черги підземної школи, повідомили у міськраді.

Там нагадали, що запрацювала ця підземна школа ще місяць тому. Тоді відкрили двері для учнів дев’ять навчальних кабінетів. Тепер до них додалося ще вісім.

«Зараз у школі навчається 768 учнів, і ми не плануємо збільшувати цю кількість, хоча запит великий. Наше головне завдання – дати дітям можливість здобувати освіту в безпечних умовах. Завдяки другій черзі вдалося збільшити кількість уроків, і тепер діти можуть навчатися офлайн не два-три дні, а чотири дні на тиждень», – зазначив мер Харкова Ігор Терехов.

У мерії розповіли, що після уроків у цій школі працюють гуртки, а у вихідні там навчаються діти, які готуються до школи.

Такі ж підземні школи будуються в Жихорі, на Салтівці та в Шевченківському районі. Деякі планують відкрити вже навесні, решту – до 1 вересня, уточнили у міськраді.