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Ще вісім класів відкрили в підземній школі в Новобаварському районі Харкова

Суспільство 16:19   27.02.2025
Вікторія Яковенко
Ще вісім класів відкрили в підземній школі в Новобаварському районі Харкова Фото: Харківська міськрада

У Новобаварському районі Харкова завершили будівництво другої черги підземної школи, повідомили у міськраді.

Там нагадали, що запрацювала ця підземна школа ще місяць тому. Тоді відкрили двері для учнів дев’ять навчальних кабінетів. Тепер до них додалося ще вісім.

«Зараз у школі навчається 768 учнів, і ми не плануємо збільшувати цю кількість, хоча запит великий. Наше головне завдання – дати дітям можливість здобувати освіту в безпечних умовах. Завдяки другій черзі вдалося збільшити кількість уроків, і тепер діти можуть навчатися офлайн не два-три дні, а чотири дні на тиждень», – зазначив мер Харкова Ігор Терехов.

У мерії розповіли, що після уроків у цій школі працюють гуртки, а у вихідні там навчаються діти, які готуються до школи.

Такі ж підземні школи будуються в Жихорі, на Салтівці та в Шевченківському районі. Деякі планують відкрити вже навесні, решту – до 1 вересня, уточнили у міськраді.

подземная школа Харьков
Фото: Харківська міськрада
подземная школа в Харькове
Фото: Харківська міськрада
подземная школа в Харькове
Фото: Харківська міськрада
подземная школа в Харькова
Фото: Харківська міськрада

Читайте також: Який вигляд має друга підземна школа Харкова і чи є ще в ній місця (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2025 в 16:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Новобаварському районі Харкова завершили будівництво другої черги підземної школи, повідомили у міськраді.".