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Еще восемь классов открыли в подземной школе в Новобаварском районе Харькова

Общество 16:19   27.02.2025
Виктория Яковенко
Еще восемь классов открыли в подземной школе в Новобаварском районе Харькова Фото: Харьковский горсовет

В Новобаварском районе Харькова завершили строительство второй очереди подземной школы, сообщили в горсовете.

Там напомнили, что эта подземная школа заработала еще месяц назад. Тогда открыли двери для школьников девять учебных кабинетов. Теперь к ним добавилось еще восемь.

«Сейчас в школе учится 768 учеников, и мы не планируем увеличивать это количество, хотя запрос велик. Наша главная задача – дать детям возможность получать образование в безопасных условиях. Благодаря второй очереди удалось увеличить количество уроков, и теперь дети могут учиться не два-три дня, а четыре дня в неделю», — отметил мэр Харькова Игорь Терехов.

В мэрии рассказали, что после уроков в этой школе работают кружки, а по выходным там учатся дети, которые готовятся к школе.

Такие же подземные школы строятся в Жихоре, Салтовке и в Шевченковском районе. Некоторые планируют открыть уже весной, остальные – до 1 сентября, уточнили в горсовете.

подземная школа Харьков
Фото: Харьковский горсовет
подземная школа в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
подземная школа в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
подземная школа в Харькова
Фото: Харьковский горсовет

Читайте также: Как выглядит вторая подземная школа Харькова и есть ли еще в ней места (видео)

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 февраля 2025 в 16:19;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Новобаварском районе Харькова завершили строительство второй очереди подземной школы, сообщили в горсовете.".