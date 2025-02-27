Еще восемь классов открыли в подземной школе в Новобаварском районе Харькова
В Новобаварском районе Харькова завершили строительство второй очереди подземной школы, сообщили в горсовете.
Там напомнили, что эта подземная школа заработала еще месяц назад. Тогда открыли двери для школьников девять учебных кабинетов. Теперь к ним добавилось еще восемь.
«Сейчас в школе учится 768 учеников, и мы не планируем увеличивать это количество, хотя запрос велик. Наша главная задача – дать детям возможность получать образование в безопасных условиях. Благодаря второй очереди удалось увеличить количество уроков, и теперь дети могут учиться не два-три дня, а четыре дня в неделю», — отметил мэр Харькова Игорь Терехов.
В мэрии рассказали, что после уроков в этой школе работают кружки, а по выходным там учатся дети, которые готовятся к школе.
Такие же подземные школы строятся в Жихоре, Салтовке и в Шевченковском районе. Некоторые планируют открыть уже весной, остальные – до 1 сентября, уточнили в горсовете.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Игорь Терехов, Новобаварский район, новости Харькова, подземная школа;
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- • Дата публикации материала: 27 февраля 2025 в 16:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Новобаварском районе Харькова завершили строительство второй очереди подземной школы, сообщили в горсовете.".