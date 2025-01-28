Как выглядит вторая подземная школа Харькова и есть ли еще в ней места (видео)

Вторую подземную школу Харькова открыли в Новобаварском районе. Она значительно отличается от первой, в Индустриальном, ведь проект другой. И стоила больше — около 80 миллионов гривен. Деньги дал тайвань. Противорадиационное укрытие находится на глубине восьми метров и рассчитано на тысячу учеников в две смены. Места еще есть, поэтому родители могут записывать детей. Подробности в видеорепортаже МГ «Объектив».

Это 2А. И это первый день учеников в реальной школе. До этого дети виделись на уроках преимущественно в онлайне, было только несколько живых встреч.

Людмила Иванова, учительница начальных классов

Нет социализации. Мы не можем полноценно развивать их творческие способности. Мы приспособились к дистанционке и пытались отдать все, чтобы ребенок максимум взял. А здесь мы уже будем то, что не взято, предоставлять дальше. Сейчас все просто в восторге. Это какой-то невероятный день, он у нас сегодня переполнен эмоциями.

За парты сели 750 детей из Новобаварского района. Здесь с нуля построили вторую подземную школу Харькова.

Татьяна Цибульник, глава администрации Новобаварского района Харькова

Строительство продолжалось шесть месяцев. Со всеми задержками вынужденными. Хотели немножко раньше, но шесть месяцев. От земли восемь метров вниз. Выдержано 60 сантиметров потолка, 60 сантиметров пола, все перекрытия. Это бетон, арматура, там идет специальная перевязка этой арматуры, то есть все выдержано по новым нормам ДБН для строительства ПРУ.

Первой школой в Индустриальном районе занимался «Жилстрой-1», эту же возводила фирма «ТТ-2006».

Ольга Деменко, директор департамента образования Харьковского горсовета

И та школа, и эта школа полностью соответствуют всем требованиям безопасности. Но они совершенно разные. Потому что это совершенно разный подход разных проектантов, разных строителей. Принципы абсолютно одинаковые. Наличие вытяжки, рекуперации воздуха, видеонаблюдение, пожарная безопасность.

Игорь Терехов, Харьковский городской голова

Мы здесь сделали немножко шире. Мы сделали совсем по-другому классы. Очень мне нравится та школа. Но это, что сегодня здесь создано, вы видели, с какой душой это создано.

Деньги на строительство дал Тайвань, рассказал Терехов.

Игорь Терехов, Харьковский городской голова

Тайвань выделил 2 миллиона долларов. Мы еще добавили из городского бюджета средства и построили. В общем 80 миллионов гривен.

Сейчас открыли первую очередь подземной школы, объясняет мэр. Еще будет вторая.

Игорь Терехов, Харьковский городской голова

Всего здесь будет построено 17 классов. Мы открыли девять классов сегодня и остальные будем открывать через месяц.

После того как подземная школа заработает на полную, она будет вмещать тысячу детей. Они будут учиться в две смены в комбинированном формате. Большинство учеников будет посещать уроки в школе три дня в неделю, а два будут на дистанционке, объясняет директор. Сейчас такой график у начальных классов.

Лариса Жолновач, директор подземной школы в Новобаварском районе

Здесь работают классы четырех школ нашего микрорайона: 54-го лицея, 59-й гимназии, 130-й гимназии и 153-го лицея. Поэтому места в классах есть и можно, конечно, приходить в школу. Мы можем еще принять до сотни детей.

В выходные в школе будет работать детсад, но исключительно для дошкольников, которые в сентябре пойдут в первый класс. Места также еще есть. Между тем в мэрии имеют план Б, как использовать подземные пространства после завершения войны.

Игорь Терехов, Харьковский городской голова

Здесь будут кружки. Художественные и музыкальные. Кроме этого, будем смотреть, как здесь проводить и определенные спортивные мероприятия. Чтобы потом, после войны, не только дети имели возможность использовать эти безопасные пространства.

Напомним, 13 мая 2024 года в Индустриальном районе Харькова открыли первую в Украине подземную школу, построенную с нуля. Реализация этого проекта обошлась городскому бюджету в 58,8 миллиона гривен, а подрядчиком было АО «Трест Жилстрой-1». В две смены там учатся 900 школьников, среди них более 200 первоклассников.