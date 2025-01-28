Який вигляд має друга підземна школа Харкова і чи є ще в ній місця (відео)

Другу підземну школу Харкова відкрили в Новобаварському районі. Вона значно відрізняється від першої, в Індустріальному, адже проєкт інший. І коштувала більше – близько 80 мільйонів гривень. Гроші дав Тайвань. Протирадіаційне укриття знаходиться на глибині восьми метрів і розраховане на тисячу учнів у дві зміни. Місця ще є, тож батьки можуть записувати дітей. Подробиці у відеорепортажі МГ «Об’єктив».

Це 2А. І це перший день учнів у реальній школі. До цього діти бачилися на уроках переважно в онлайні, було тільки декілька живих зустрічей.

Людмила Іванова, вчителька початкових класів

Немає соціалізації. Ми не можемо остаточно розвивати їхні творчі здібності. Ми пристосувалися до дистанційки й намагалися віддати все, щоб дитина максимум взяла. А тут ми вже будемо те, що не взято, будемо надавати далі. Зараз всі просто в захваті. Це якийсь неймовірний день, він у нас сьогодні переповнений емоціями.

За парти сіли 750 дітей з Новобаварського району. Тут з нуля збудували другу підземну школу Харкова.

Тетяна Цибульник, голова адміністрації Новобаварського району Харкова

Будівництво тривало шість місяців. З усіма затримками вимушеними. Хотіли трошки раніше, але шість місяців. Вісім метрів. Від землі вісім метрів вниз. Витримано 60 сантиметрів стелі, 60 сантиметрів підлоги, всі перекриття. Це бетон, арматура, там йде спеціальна перев’язка цієї арматури, тобто все витримано по нових нормах ДБН для будівництва ПРУ.

Першою школою в Індустріальному районі займався “Житлобуд-1”, цю ж зводила фірма “ТТ-2006”.

Ольга Деменко, директорка департаменту освіти Харківської міськради

І та школа, і ця школа повністю відповідають всім безпековим вимогам. Але вони зовсім різні. Бо це абсолютно різний підхід різних проєктантів, різних будівельників. Принципи абсолютно однакові. Наявність витяжки, рекуперації повітря, відеоспостереження, пожежна безпека.

Ігор Терехов, Харківський міський голова

Ми тут зробили трошки ширше. Ми зробили зовсім по-іншому класи. Дуже мені подобається та школа. Але це, що сьогодні тут створено, ви бачили, з якою душею це створено.

Гроші на будівництво дав Тайвань, розповів Терехов.

Ігор Терехов, Харківський міський голова

Тайвань виділив 2 мільйони доларів. Ми ще додали з міського бюджету кошти й побудували. Загалом 80 мільйонів гривень.

Наразі відкрили першу чергу підземної школи, пояснює мер. Ще буде друга.

Ігор Терехов, Харківський міський голова

Усього тут буде побудовано 17 класів. Ми відкрили дев’ять класів сьогодні і решту будемо відкривати через місяць.

Після того як підземна школа запрацює на повну, вона вміщатиме тисячу дітей. Вони навчатимуться у дві зміни в комбінованому форматі. Більшість учнів відвідуватиме уроки у школі три дні на тиждень, а два будуть на дистанційці, пояснює директорка. Зараз такий графік у початкових класів.

Лариса Жолновач, директорка підземної школи в Новобаварському районі

Тут працюють класи чотирьох шкіл нашого мікрорайону: 54-го ліцею, 59-ї гімназії, 130-ї гімназії й 153-го ліцею. Тому місця в класах є і можна, звичайно, приходити до школи. Ми можемо ще прийняти до сотні дітей.



Вихідними у школі працюватиме дитсадок, але виключно для дошкільнят, які у вересні підуть у перший клас. Місця також ще є. Тим часом у мерії мають план Б, як використовувати підземні простори після завершення війни.

Ігор Терехов, Харківський міський голова

Тут будуть гуртки. Мистецькі та музичні. Крім цього, будемо дивитися, як тут проводити й певні спортивні заходи. Щоб потім, після війни, не тільки діти мали можливість використовувати ці безпечні простори.

Нагадаємо, 13 травня 2024 року на території гімназії в Індустріальному районі Харкова відкрили першу в Україні підземну школу, збудовану з нуля. Реалізація цього проєкту коштувала міському бюджету 58,8 мільйона гривень, а підрядником було АТ «Трест Житлобуд-1». Там навчаються 900 школярів, серед них понад 200 першокласників.